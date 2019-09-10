"Опасная зона": людей, эвакуированных из таллиннской многоэтажки, отправили ночевать к знакомым и в социальный дом

Из многоквартирного дома по адресу Ыйсмяэ-теэ, 64, во вторник, 10 сентября, эвакуировали людей. Сотрудники КаПо проводили следственные мероприятия подробности происходившего не раскрываются.

Дежурный пресс-секретарь полиции отказался уточнить, что конкретно происходит на месте происшествия, лишь отметив, руководит проводящимися следственными мероприятиями КаПо, поэтому комментарии может дать только пресс-секретарь КаПо.

«Сотрудники КаПо проводят в этом доме следственные мероприятия, полицейские патрули оказали помощь в обеспечении безопасности людей: пришлось эвакуировать жильцов некоторых квартир. Однако в настоящий момент исходя из из интересов следствия мы не можем вдаваться в подробности. Сейчас важно знать, что опасности для жизни людей нет», - сказал пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп.

Находившаяся на месте происшествия репортер Postimees Лора-Элизабет Ломп сказала, что, по словам местных жителей, все началось еще в час дня. Эвакуирован целый подъезд, в котором 36 квартир.

По словам местного жителя Алексея, на седьмом этаже нашли бомбу. Ее вывезли из дома, но эвакуированным все же не разрешили вернуться.

Транспорт, предназначенный для транспортировки взрывного устройства. ФОТО: Ardi Truija

По словам местной жительницы Римы, эвакуированным разрешают вовзвращаться в квартиры в сопровождении полицейских и только для того, чтобы взять вещи. Ночевать жильцов отправляют по знакомым или в Ыйсмяэский социальный дом. «Опасная зона», - объясняет полиция жильцам.

Житель дома Александр сказал, что один из жильцов искал и собирал в лесу старые вещи и, видимо, у него нашли что-то подозрительное. Может быть, какие-то старые боеприпасы, считает он. По словам Александра, этот мужчина - вежливый и спокойный.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что в настоящий момент неизвестно, как долго будут вестись следственные мероприятия. "Управа района Хааберсти готова помочь тем жильцам, которым потребуется место для ночевки. Просим всех, кто не может переночевать у родственников и друзей, звонить по номеру 56242925", - сказал старейшина.

"Сейчас все эвакуированные могут прийти в Социальный центр Хааберсти по адресу Ыйсмяэ-теэ, 64", - добавил Ханимяги.

В среду утром пресс-секретарь Полиции безопасности (КаПо) не сумел представить новую информацию об инциденте в столичном районе Хааберсти, пишет Rus.ERR.