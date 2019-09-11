Таблоид: эстонский каскадер убил в Лондоне бывшую подругу из-за крупного долга, а затем смотрел порно на ее компьютере

Обнаженное тело 34-летней Лорелин Гарсии-Берто было найдено закопанным под цветочной клумбой со связанными руками и ногами и завернутым в пакеты для мусора. Предположительно, это сделал убивший ее бывший возлюбленный, 32-летний Кирилл Белорусов, уроженец и гражданин Эстонии, работавший в Англии барменом.

По данным обвинения, которые в понедельник заслушал центральный уголовный суд Лондона Олд-Бэйли, Белорусов был должен Гарсии-Берто крупную сумму денег и постоянно придумывал отговорки, чтобы избежать выплаты, в том числе, утверждая, что умирает от рака.

В ноябре прошлого года жертва отправила Белорусову смс, в котором умоляла его вернуть ей деньги. "Я не думаю, что ты понимаешь, насколько серьезна ситуация. В этом месяце мне едва хватает, чтобы заплатить за жилье и на еду для себя и собак", - писала она.

Обвиняемый на это заявил ей, что его жизнь ничуть не легче, а позднее утверждал, что страдает от побочных эффектов принимаемых им лекарств.

В марте Белорусов отправился в Лондон под предлогом помощи француженке с переездом. Перед этим он солгал ей, что нашел для нее новую квартиру.

Как услышали вчера присяжные, задушив свою знакомую, Белорусов отправлял текстовые сообщения с ее телефона, чтобы скрыть следы, после чего сбежал в Эстонию.

По данным таблоида, после убийства Белорусов не сразу покинул место преступления, а воспользовался интернетом Гарсии-Берто для посещения порносайта.

Друзья Гарсии-Берто сообщили в полицию о ее исчезновении 5 марта, а уже на следующий день ее труп был найден в саду ее дома на юго-западе Лондона.

Обвинитель Оливер Глазго сказал, что Кирилл Белорусов обманом заставил жертву поверить в то, что намерен помочь ей и вернуть долг.

"Убив ее, он делал все, что мог, чтобы убийство сошло ему с рук - он закопал тело в саду, чтобы успеть покинуть страну до того, как его найдут; он отправлял смски ее друзьям, чтобы те думали, что она жива и находится в добром здравии".

"Трудно представить себе более просчитанные и хладнокровные действия", - добавил Глазго.

ДНК Белорусова была найдена на повязке, обмотанной вокруг шеи жертвы, после того как подозреваемый в убийстве через шесть дней был арестован в Эстонии и экстрадирован в Великобританию, сообщает The Sun.

По утверждению обвинения, Лорелин Гарсия-Берто была полна планов и работала продюсером на телевидении и в кинопроизводственной отрасли.

Белорусов, как сообщается, работал в ночных клубах и барах, а также, по его собственным словам, был телохранителем при крупных игроках в казино и каскадером. Обвинение также сообщило, что подсудимый был в армии, где, по его собственному утверждению, был натренирован убивать, не оставляя следов. Кроме того, как сообщала ранее британская пресса, Белорусов является сыном эстонского полицейского.

Пара познакомилась в 2009 году и рассталась в 2017, после того как Гарсия-Берто жаловалась знакомым, что ее парень постоянно подкалывает ее насчет ее веса.