Ср, 11.09.2019
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  • Таблоид: эстонский каскадер убил в Лондоне бывшую подругу из-за крупного долга, а затем смотрел порно на ее компьютере

Таблоид: эстонский каскадер убил в Лондоне бывшую подругу из-за крупного долга, а затем смотрел порно на ее компьютере

Police rescue floral tributes that have been blown onto the street as strong winds hamper forensics investigators as they continue their work at the the house where the body of French film producer 34-year-old Laureline Garcia-Bertaux was found buried in a shallow grave at an address in Kew, London, after she was reported missing on Tuesday march 5th 2019. London, March 10 2019.

ФОТО: SWNS Paul Davey / Paul Davey/SWNS

Француженка, работавшая в Лондоне кинопродюсером, была задушена своим эстонским экс-бойфрендом, который закопал тело в ее саду. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на проходящие в британской столице в эти дни судебные слушания.

Обнаженное тело 34-летней Лорелин Гарсии-Берто было найдено закопанным под цветочной клумбой со связанными руками и ногами и завернутым в пакеты для мусора. Предположительно, это сделал убивший ее бывший возлюбленный, 32-летний Кирилл Белорусов, уроженец и гражданин Эстонии, работавший в Англии барменом.

По данным обвинения, которые в понедельник заслушал центральный уголовный суд Лондона Олд-Бэйли, Белорусов был должен Гарсии-Берто крупную сумму денег и постоянно придумывал отговорки, чтобы избежать выплаты, в том числе, утверждая, что умирает от рака.

В ноябре прошлого года жертва отправила Белорусову смс, в котором умоляла его вернуть ей деньги. "Я не думаю, что ты понимаешь, насколько серьезна ситуация. В этом месяце мне едва хватает, чтобы заплатить за жилье и на еду для себя и собак", - писала она.

Обвиняемый на это заявил ей, что его жизнь ничуть не легче, а позднее утверждал, что страдает от побочных эффектов принимаемых им лекарств.

В марте Белорусов отправился в Лондон под предлогом помощи француженке с переездом. Перед этим он солгал ей, что нашел для нее новую квартиру. 

Как услышали вчера присяжные, задушив свою знакомую, Белорусов отправлял текстовые сообщения с ее телефона, чтобы скрыть следы, после чего сбежал в Эстонию.

По данным таблоида, после убийства Белорусов не сразу покинул место преступления, а воспользовался интернетом Гарсии-Берто для посещения порносайта.

Друзья Гарсии-Берто сообщили в полицию о ее исчезновении 5 марта, а уже на следующий день ее труп был найден в саду ее дома на юго-западе Лондона.

Обвинитель Оливер Глазго сказал, что Кирилл Белорусов обманом заставил жертву поверить в то, что намерен помочь ей и вернуть долг. 

"Убив ее, он делал все, что мог, чтобы убийство сошло ему с рук - он закопал тело в саду, чтобы успеть покинуть страну до того, как его найдут; он отправлял смски ее друзьям, чтобы те думали, что она жива и находится в добром здравии".

"Трудно представить себе более просчитанные и хладнокровные действия", - добавил Глазго.

ДНК Белорусова была найдена на повязке, обмотанной вокруг шеи жертвы, после того как подозреваемый в убийстве  через шесть дней был арестован в Эстонии и экстрадирован в Великобританию, сообщает The Sun.

По утверждению обвинения, Лорелин Гарсия-Берто была полна планов и работала продюсером на телевидении и в кинопроизводственной отрасли.

Белорусов, как сообщается, работал в ночных клубах и барах, а также, по его собственным словам, был телохранителем при крупных игроках в казино и каскадером. Обвинение также сообщило, что подсудимый был в армии, где, по его собственному утверждению, был натренирован убивать, не оставляя следов. Кроме того, как сообщала ранее британская пресса, Белорусов является сыном эстонского полицейского.

Пара познакомилась в 2009 году и рассталась в 2017, после того как Гарсия-Берто жаловалась знакомым, что ее парень постоянно подкалывает ее насчет ее веса.

Белорусов обвинения отрицает. Судебный процесс продолжается.

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