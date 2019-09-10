Драка пассажиров вынудила пилота развернуть самолет на полпути

По словам очевидцев, в полете два пассажира внезапно начали ссориться из-за того, что один из них отказался отключать мобильный телефон по просьбе второго. После этого сделавший замечание мужчина выхватил гаджет упрямого туриста, и между ними завязалась драка.

Позже в потасовку вмешалась стюардесса, заявив, что запрещать пассажирам пользоваться телефоном — это ее работа. В результате пилот объявил по громкоговорителю, что он принял решение вернуться в аэропорт вылета, чтобы высадить дебоширов.

После приземления в аэропорту Сиднея самолет встретили сотрудники полиции и вывели нарушителей из салона. Остальные пассажиры были доставлены в Канберру с задержкой в 25 минут.