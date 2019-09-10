Эстонский школьник опубликовал в соцсетях пугающую картинку: директор обратился в полицию

Пресс-секретарь Идаской префектуры Кристина Костина пояснила, что 16-летний ученик одной из школ в приграничного города недавно разместил в группе своего класса в соцсети картинку пугающего содержания, на которой также было оружие. По словам Костиной, стоит отметить классную руководительницу, у которой доверительные отношения с учениками. Благодаря этому учительница увидела публикацию. Некоторые ученики признались, что боятся. Учительница показала публикацию директору, который, в свою очередь, сообщил об этом в полицию.

По словам Костиной, в феврале или марте полиция организовала в нарвской школе учения на случай стрельбы. Несколько лет назад подобные учения проводились в средней школе в Кадрина. Они были организованы в нескольких школах по всей Эстонии. И не только в школах, но и, например, в горуправе Раквере.

Костина не смогла сказать, планируются ли еще подобные учения в Вирумаа.

По словам экспертов по внутренней безопасности, тема учений выбирается на основании анализа угроз.

По словам Костиной, в последнее время в Ида-Вирумаа появились проблемы с пневматическим оружием. В течение короткого времени полиция зарегистрировала два случая использования подростками пневматического оружия. Один из них был в Кохтла-Ярве, где поссорились двое 17-летних молодых людей. Один из них достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в другого. Полиция задержала молодого человека. Оказалось, что он получил пневматический пистолет в качестве подарка на день рождения. Подарок ему, конечно, пришлось передать полиции.

Приводим обращение Идаской префектуры к родителям и педагогам Вирумаа

Дорогие родители и школьная семья!

За последнюю неделю в нашем округе произошли тревожные события, связанные с оружием. Ранее на этой неделе 17-летний молодой человек использовал пневматическое оружие против своего сверстника, а несколько дней назад полиция получила информацию о 16-летнем юноше, который опубликовал в группе своего класса в соцсети фотографию с пистолетом и угрожающим сообщением. Что касается последнего инцидента, мы хотели бы привести в качестве положительного примера доверительным отношениям между учениками и учителем, благодаря чему эта информация быстро дошла до учителя, и таким образом полиция смогла действовать незамедлительно. Молодой человек, который разместил фотографию, сказал, что он просто шутил, но это все еще был чрезвычайно серьезный инцидент, и из-за событий в других частях мира у них была причина испытывать настоящий страх.

Дорогие родители, мы просим вас поговорить с вашими детьми на эти темы в спокойной обстановке. Для детей важно понять, почему такие «шутки» неуместны, как себя вести и с кем говорить, когда кто-то угрожает подобным образом, какие могут быть последствия, если мы не сразу обращаем внимание на подобные инциденты. Как родители вы должны играть ключевую роль в том, чтобы мы и дальше могли чувствовать, что ребенок находится в школе в безопасности. Оружие, стандартное или пневматическое, не говоря уже об огнестрельном, не должно попадать в руки детей.

Дорогие учителя, с этого учебного года вступила в силу поправка к закону, в которой говорится, что в случае оправданных подозрений школа имеет право осматривать принадлежащие ученику вещи, одежду и шкафик. Если вы обнаружите среди предметов что-то запрещенное, немедленно свяжитесь с молодежной полицией или позвоните по номеру 112.

У каждой школы есть свой молодежный полицейский, к которому вы можете обратиться со своими проблемами. Дополнительную информацию можно найти по адресу https://www.politsei.ee/et/noorsoopolitseinikud. Для любых случаев, требующих немедленного вмешательства, пожалуйста, звоните по номеру 112.

Создадим безопасность вместе!