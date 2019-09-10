Вышел новый iPhone 11

Как и предполагалось, смартфон получил двойную камеру со сверхширокоугольным объективом. Основная имеет разрешение 12 мегапикселей. Вместе с тем, iPhone 11 получил режим ночной съемки, который работает примерно так же, как в Pixel 3 и других смартфонах.