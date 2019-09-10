Вт, 10.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

Вышел новый iPhone 11

iPhone 11.

ФОТО: JOHN G. MABANGLO / EPA

Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новый «бюджетный» iPhone 11. Трансляция мероприятия велась на сайте компании, передает Lenta.ru.

Как и предполагалось, смартфон получил двойную камеру со сверхширокоугольным объективом. Основная имеет разрешение 12 мегапикселей. Вместе с тем, iPhone 11 получил режим ночной съемки, который работает примерно так же, как в Pixel 3 и других смартфонах.

iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и имеет такие же габариты. У него по-прежнему корпус из алюминия и 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792 на 828 точек.

Телефон будет доступен в шести цветах: белый, черный, желтый, зеленый, фиолетовый и красный.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ