Вышел новый iPhone 11

Как и предполагалось, смартфон получил двойную камеру со сверхширокоугольным объективом. Основная имеет разрешение 12 мегапикселей. Вместе с тем, iPhone 11 получил режим ночной съемки, который работает примерно так же, как в Pixel 3 и других смартфонах.
iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и имеет такие же габариты. У него по-прежнему корпус из алюминия и 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792 на 828 точек.
Телефон будет доступен в шести цветах: белый, черный, желтый, зеленый, фиолетовый и красный.