Вт, 10.09.2019
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  • Юрген Лиги: проблемы русскоязычных жителей Эстонии создает система образования

Юрген Лиги: проблемы русскоязычных жителей Эстонии создает система образования

Юрген Лиги.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Необходимость перевода всех школ на эстонский язык обучения в Партии реформ объясняют заботой о социально-экономическом положении русскоязычных жителей и необходимостью искоренить сегрегацию, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Часть людей в Эстонии, прежде всего русскоязычных, живет обособленно и хуже. Все это начинается с системы образования, которая воспроизводит эти проблемы", – сказал реформист Юрген Лиги.

"Если они (родители - прим.ред.) хотят отдать своего ребенка в эстонскую школу, у них должна быть такая возможность. Если они хотят отдать ребенка в школу с системой 60/40, у них тоже должна сохраниться такая возможность", – сказала представительницы Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски "Актуальной камере".

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