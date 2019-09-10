Юрген Лиги: проблемы русскоязычных жителей Эстонии создает система образования

"Часть людей в Эстонии, прежде всего русскоязычных, живет обособленно и хуже. Все это начинается с системы образования, которая воспроизводит эти проблемы", – сказал реформист Юрген Лиги.

"Если они (родители - прим.ред.) хотят отдать своего ребенка в эстонскую школу, у них должна быть такая возможность. Если они хотят отдать ребенка в школу с системой 60/40, у них тоже должна сохраниться такая возможность", – сказала представительницы Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски "Актуальной камере".