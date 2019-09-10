В Канаде школьник помог раскрыть загадочное дело 27-летней давности

В августе этого года мальчик отправился кататься на лодке на озеро Гриффин. Во время отдыха парень обратил внимание на то, что на дне водоема в трех метрах от берега находится перевернувшаяся машина. Семья мальчика проинформировала об этом сотрудников полиции.

Прибыв на место происшествия, офицеры не заметили автомобиль. Тогда подросток нырнул под воду, засняв все на камеру GoPro.

После этого из водоема с помощью водолазов и буксира смогли достать черный автомобиль марки Honda Accord 1986 года. Машина принадлежала пропавшей без вести Фэррис. Внутри транспортного средства было обнаружено тело и документы женщины.

Об исчезновении: Осенью 1992 года жительница городка Милл Бей в Британской Колумбии Джанет Фэррис отправилась на свадьбу в Альберту и пропала без вести. Её родные и полиция обследовали весь маршрут женщины, которому она следовала, однако им так и не удалось найти следов ее машины.

Согласно словам сына пропавшей, с течением времени семья решила, что она попала в ДТП и погибла, однако их мучила неизвестность. Теперь останки погибшей будут кремированы и похоронены рядом с прахом ее мужа, который умер в 1984 году.