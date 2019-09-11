Рейтинги: поддержка Центристской партии продолжает расти, реформисты по-прежнему лидируют

Согласно опросу, проведенному в период с 13 августа по 9 сентября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,5% избирателей. Таким образом поддержка Партии реформ практические не изменилась с момента проведения предыдущего опроса.

Занимающая второе место Центристская партия (23,5%) хоть и уступает лидеру, но за последние недели поддержка партии продолжает расти. Нынешний показатель сопоставим с периодом выборов, когда партию поддерживало 24 процента людей.

Консервативную народную партию поддерживают 15,5%, а за ней расположились Социал-демократическая партия (9,4%) и "Отечество" (7%). Интересно, что в этом году поддержка "Отечества" впервые опустилась так низко.

За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 4,6, а за зеленых 2,2 процента респондентов.