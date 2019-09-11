Ср, 11.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме

Во Франции устали от Неймара

Neymar.

ФОТО: LIONEL BONAVENTURE / AFP/Scanpix

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант продажи бразильского форварда Неймара в зимнее трансферное окно.

В руководстве устали от слухов и разговоров вокруг возможного трансфера Неймара нынешним летом, а также от давления со стороны окружения игрока. Отмечается, что мадридский «Реал» поддерживает связь с футболистом и остается одним из претендентов на него.

Несмотря на желание «Барселоны» вернуть футболиста, Неймар не сменил клуб в минувший дозаявочный период. В августе главный тренер ПСЖ Томас Тухель объявил условие продажи игрока: в клубе не готовы расстаться с бразильцем, не подобрав ему замену.

Помимо «Барселоны», на игрока также претендовал мадридский «Реал». «Королевский клуб» был готов предложить Неймару пятилетний контракт на 40 миллионов евро в год.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ