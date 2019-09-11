Во Франции устали от Неймара

В руководстве устали от слухов и разговоров вокруг возможного трансфера Неймара нынешним летом, а также от давления со стороны окружения игрока. Отмечается, что мадридский «Реал» поддерживает связь с футболистом и остается одним из претендентов на него.

Несмотря на желание «Барселоны» вернуть футболиста, Неймар не сменил клуб в минувший дозаявочный период. В августе главный тренер ПСЖ Томас Тухель объявил условие продажи игрока: в клубе не готовы расстаться с бразильцем, не подобрав ему замену.