Роналду уничтожил литовскую сборную

Встреча в Вильнюсе началась с пенальти, который реализовал Роналду. Литовцам, правда, удалось через 20 минут счет сравнять, гол на счету Витатутаса Андрюшкявичюса, и до истечения часа игры удерживать сенсационные 1:1, но затем КриРо снова взялся за дело и забил в течение 16 минут три мяча. Победную точку поставил Вильям Карвалью на 90-й минуте, 5:1.

Роналду стала 40-й сборной, которой Роналду забивал, кроме того четыре гола португальца позволили приблизиться к отметке 100 голов за сборную. Сейчас у Роналдо 93 гола в 160 играх. До рекорда иранца Али Даеи Роналду осталось 16 голов в майке национальной команды Португалии.

Рахим Стерлинг из сборной Англии забил сам и отдал три голевых паса в матче Англия - Косово (5:3). Англичане выиграли все четыре матча в отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 19:4 и лидируют в группе A, набрав 12 очков. За вторую строку в таблице поборются Чехия (девять очков) и Косово (восемь очков).

Французы выиграли 3:0 у Андорры и теперь делят со сборной Турции первое место в своей отборочной группе.