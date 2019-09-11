Появились подробности тайной госпитализации Шумахера

Изначально планировалось, что немец окажется в парижском госпитале еще в июле. Однако из-за ухудшения состояния гонщика хирургическое вмешательство было решено перенести. По словам медиков, Шумахеру предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Руководить процессом будет кардиохирург профессор Филипп Менаше.

9 сентября французский Parisien сообщил, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечается, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты.

В декабре 2018-го британский Daily Mail заявил о значительном улучшении состояния Шумахера. По данным британских журналистов, он начал дышать самостоятельно.