Ср, 11.09.2019
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Появились подробности тайной госпитализации Шумахера

Michael Schumacher

ФОТО: Rui Vieira / PA Wire/PA Images/Scanpix

Семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру предстоит операция на сердце, сообщает Lenta.ru.

Изначально планировалось, что немец окажется в парижском госпитале еще в июле. Однако из-за ухудшения состояния гонщика хирургическое вмешательство было решено перенести. По словам медиков, Шумахеру предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Руководить процессом будет кардиохирург профессор Филипп Менаше.

9 сентября французский Parisien сообщил, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечается, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты.

В декабре 2018-го британский Daily Mail заявил о значительном улучшении состояния Шумахера. По данным британских журналистов, он начал дышать самостоятельно.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. Гонщик впал в кому в результате повреждения головы после падения.

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