В таллиннском районе Нымме были слышны выстрелы: подозреваемый задержан

Во вторник вечером в столичном районе Нымме в районе Вильяндиского шоссе раздались выстрелы. По сообщению пресс-секретаря полиции, подозреваемый был задержан.
Напуганная жительница Таллинна сообщила в соцсети Facebook, что слышала, как в дворе ее дома в Нымме кто-то совершил около десятка выстрелов.
«Наверное, стреляли по собакам. Заодно досталось и этой несчастной птице. Нахожусь рядом с местом стрельбы. А вот полиции по-прежнему не видно!» - сообщила позвонившая стражам порядка Ирен в Facebook.
Дежурный пресс-секретарь подтвердила порталу Elu24, что звонившей действительно пришлось долго ждать прибытия патруля.
В полиции сообщили, что к настоящему времени удалось установить, что стрельба велась из пневматического оружия, а подозреваемым является мужчина 1988 года рождения, личность которого установлена.
Обстоятельства произошедшего установит следствие.