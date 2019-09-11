Ср, 11.09.2019
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  • В таллиннском районе Нымме были слышны выстрелы: подозреваемый задержан

В таллиннском районе Нымме были слышны выстрелы: подозреваемый задержан

Полицейские. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino/Postimees/Scanpix

Во вторник вечером в столичном районе Нымме в районе Вильяндиского шоссе раздались выстрелы. По сообщению пресс-секретаря полиции, подозреваемый был задержан.

Напуганная жительница Таллинна сообщила в соцсети Facebook, что слышала, как в  дворе ее дома в Нымме кто-то совершил около десятка выстрелов.

«Наверное, стреляли по собакам. Заодно досталось и этой несчастной птице. Нахожусь рядом с местом стрельбы. А вот полиции по-прежнему не видно!» - сообщила позвонившая стражам порядка Ирен в Facebook.

Дежурный пресс-секретарь подтвердила порталу Elu24, что звонившей действительно пришлось долго ждать прибытия патруля.

В полиции сообщили, что к настоящему времени удалось установить, что стрельба велась из пневматического оружия, а подозреваемым является мужчина 1988 года рождения, личность которого установлена.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

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