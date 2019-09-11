В таллиннском районе Нымме были слышны выстрелы: подозреваемый задержан

Напуганная жительница Таллинна сообщила в соцсети Facebook, что слышала, как в дворе ее дома в Нымме кто-то совершил около десятка выстрелов.

«Наверное, стреляли по собакам. Заодно досталось и этой несчастной птице. Нахожусь рядом с местом стрельбы. А вот полиции по-прежнему не видно!» - сообщила позвонившая стражам порядка Ирен в Facebook.

Дежурный пресс-секретарь подтвердила порталу Elu24, что звонившей действительно пришлось долго ждать прибытия патруля.

В полиции сообщили, что к настоящему времени удалось установить, что стрельба велась из пневматического оружия, а подозреваемым является мужчина 1988 года рождения, личность которого установлена.