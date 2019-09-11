Ср, 11.09.2019
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  • Магнус Кирт, Шубенков и Ласицкене помогли сборной Европы одолеть команду США

Магнус Кирт, Шубенков и Ласицкене помогли сборной Европы одолеть команду США

Magnus Kirt

ФОТО: Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix

В Минске завершилась матчевая встреча по легкой атлетике между сборными Европы и США.

В составе сборной Европы выступал и копьеметатель Магнус Кирт, которому, к сожалению не покорился рубеж в 90 метров, но с результатом 88.91 Кирт занял второе место, пропустив вперед немца Йоханнеса Феттера. Третьим стал представитель Литвы Эдис Матушевичюс.

Мария Ласицкиене заняла третье место в прыжках в высоту (1,98), первые два места заняли представительницы Украины Юлия Левченко и Ирина Геращенко. На дистанции 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков стал вторым, пропустив вперед испанца Орландо Ортегу.

Общий результат двухденвного соревнования, которое прошло в столице Белоруссии - 724,50:601,50 в пользу команды Европы.

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