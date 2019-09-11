Магнус Кирт, Шубенков и Ласицкене помогли сборной Европы одолеть команду США

В составе сборной Европы выступал и копьеметатель Магнус Кирт, которому, к сожалению не покорился рубеж в 90 метров, но с результатом 88.91 Кирт занял второе место, пропустив вперед немца Йоханнеса Феттера. Третьим стал представитель Литвы Эдис Матушевичюс.