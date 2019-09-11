Фото: на улице Рандла продается хорошо отремонтированная хрущевка

В Пельгулинне на улице Рандла стоит четырехэтажная хрущевка с реновированным фасадом, на последнем этаже которой и находится тоже полностью реновированная двухкомнатная квартира. Из окон квартиры открывается вид на море. При объединении крошечной кухни с большой комнатой появилась кухня-гостиная с двумя окнами. В совмещенном санузле установлена функциональная душевая кабина.

ФОТО: KV.EE

В ходе реновации, проведенной в 2016 году заменены трубы, вентиляционная система и электропроводка. Электросчетчик, руутер и дигибокс установлены в специальном шкафу. Окна - пластиковые, дверь - металлическая.

ФОТО: KV.EE

Стены в квартире выровнены, оштукатурены и покрашены. Одна из стен в гостиной покрыта бетонной штукатуркой. На полу - высококачественный натуральный паркет.

ФОТО: KV.EE

Кухня обставлена новой кухонной мебелью и оснащена современной бытовой техникой. В квартире много встроенных и подвесных светильников. Яркость освещения в гостиной регулируется.

В санузле установлены душевая кабина с комбинированной душевой панелью, унитаз с тихим смывом и новый полотенцесушитель.

В цену входят кухонная мебель, встроенный шкаф в спальне, бытовая техника кроме стиральной машины. Остальная мебель - по договоренности.