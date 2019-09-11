Галерея: сотрудники КаПо завершили работу в таллиннской девятиэтажке

В среду, 11 сентября, около 8:00 Полиция безопасности (КаПо) завершила процессуальные действия в расположенном в Ыйсмяэ многоквартирном доме в связи с подозрениям на хранение взрывчатки.
Эвакуированные из дома по адресу Ыйсмяэ-теэ 64 люди, вероятно, смогут вернуться в свои квартиры в течение сегодняшнего дня, пишет Postimees.
Во вторник из девятиэтажного дома эвакуировали жильцов одного подъезда или 36 квартир. Глава социального центра Хааберсти Рут Ояталу рассказала, что некоторые остались у нее на ночь. «У нас здесь приятно и тепло», - отметила она.
Также были те, кто пришел в социальный центр, чтобы оттуда связаться с родственниками или знакомыми и договориться о ночевке.
По данным нашего издания, ночью все подозрительные предметы были благополучно вывезены из дома. Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп подчеркнул, что на этой стадии пока невозможно представить общественности детали расследования.
Находившаяся во вторник на месте происшествия репортер Postimees Лоора-Элизабет Лоомп рассказала, что, по словам местных жителей, все началось уже в час дня. Был эвакуирован целый подъезд, где всего 36 квартир.
По словам жильца Алексея, на седьмом этаже нашли бомбу. Ее вывезли из дома, но эвакуированным все же не разрешили вернуться.
Житель дома Александр объяснил, что один из жильцов собирал в лесу старые вещи и, видимо, у него нашли что-то подозрительное. Может быть, какие-то старые боеприпасы, считает он. По словам Александра, этот мужчина - вежливый и спокойный.