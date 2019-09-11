Галерея: сотрудники КаПо завершили работу в таллиннской девятиэтажке

Эвакуированные из дома по адресу Ыйсмяэ-теэ 64 люди, вероятно, смогут вернуться в свои квартиры в течение сегодняшнего дня, пишет Postimees.

Во вторник из девятиэтажного дома эвакуировали жильцов одного подъезда или 36 квартир. Глава социального центра Хааберсти Рут Ояталу рассказала, что некоторые остались у нее на ночь. «У нас здесь приятно и тепло», - отметила она.

Также были те, кто пришел в социальный центр, чтобы оттуда связаться с родственниками или знакомыми и договориться о ночевке.

По данным нашего издания, ночью все подозрительные предметы были благополучно вывезены из дома. Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп подчеркнул, что на этой стадии пока невозможно представить общественности детали расследования.

Находившаяся во вторник на месте происшествия репортер Postimees Лоора-Элизабет Лоомп рассказала, что, по словам местных жителей, все началось уже в час дня. Был эвакуирован целый подъезд, где всего 36 квартир.

По словам жильца Алексея, на седьмом этаже нашли бомбу. Ее вывезли из дома, но эвакуированным все же не разрешили вернуться.