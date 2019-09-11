Задержан жилец таллиннской девятиэтажки, в которой нашли взрывчатые вещества

В одной из квартир были найдены различные взрывчатые вещества. По словам руководителя бюро КаПо Тыну Мийльвеэ, опасные предметы из многоэтажки были вывезены. «Во время связанных со взрывчаткой следственных действий нужно быть крайне внимательным, что порой может означать для людей томительные часы ожидания и причинение им некоторого неудобства, - объяснил Мийльвеэ. - Полагаю, что в целом с жильцами дома на Ыйсмяэ-теэ все в порядке, поскольку большая опасность устранена и цена тому - проведенная вне дома ночь».

От имени КаПо он поблагодарил сотрудников Пыхьяской префектуры, которые проводили эвакуацию, саперов Спасательного департамента и управу района Хааберсти, обеспечившую эвакуированным ночлег.

В связи с незаконным обращением со взрывчаткой начато уголовное производство. Задержан жилец этой же многоэтажки, проверяют и других людей, которые могут быть связаны с преступлением. Прокурор Энели Лауритс объяснила, что держать взрывчатку в многоквартирном доме - недопустимо и крайне опасно, поэтому прокуратура относится к таким преступлениям со всей серьезностью.

«Своим поведением подозреваемый подверг угрозе всех жильцов. В ходе уголовного производства многие обстоятельства будут уточнены, но собранные к настоящему моменту доказательства дают прокуратуре основание для подачи ходатайства об аресте подозреваемого на время расследования», - добавила она.

Напомним, что во вторник из девятиэтажного дома эвакуировали жильцов одного подъезда или 36 квартир. Глава социального центра Хааберсти Рут Ояталу рассказала, что некоторые остались у нее на ночь. «У нас здесь приятно и тепло», - отметила она.