Конгрессмен требует проверить CNN из-за сюжета о шпионе в Кремле

Член Палаты представителей Конгресса США Даг Коллинс считает необходимым провести расследование в отношении телеканала CNN после публикации о том, что ЦРУ пришлось эвакуировать шпиона, работавшего в ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина, из-за некомпетентного обращения президента США Дональда Трампа с секретными материалами. Об этом республиканец заявил во вторник, 10 сентября, в эфире американского телеканала Fox News.

"Думаю, это надо расследовать, - сказал Коллинс. - Если ЦРУ публично выступает с комментарием, как они это сделали в данной ситуации, то это нечто, к чему нам стоит присмотреться". В то же время он указал, что не знает, на чьей стороне находится телеканал.

Расследование CNN об эвакуации из РФ шпиона США

9 сентября CNN опубликовал сюжет, согласно которому в 2017 году американская разведка была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента из окружения высшего российского руководства из-за того, что глава Белого дома Дональд Трамп, а также сотрудники его администрации неоднократно нарушали правила использования секретных материалов, что могло привести к изобличению работающего под прикрытием источника как шпиона.

Впоследствии газета "Коммерсант" со ссылкой на информациюв российских Telegram-каналах указала, что речь может идти о бывшем сотруднике аппарата правительства РФ Олеге Смоленкове. В то же время газета The New York Times отметила, что осведомитель сыграл важную роль в выводах ЦРУ о том, что Путин отдал распоряжение о проведении кампании по вмешательству в Кремля в президентские выборы США 2016 года.

Реакция ЦРУ на публикацию о шпионе в Кремле

В понедельник ЦРУ выступила с опровержением этой информации. "Вводящие в заблуждения спекуляции о том, что обращение президента с самыми секретными данными разведки нашей страны, - к которым у него имеется доступ каждый день, - якобы привело к операции по эвакуации (шпиона США из России.), являются неточными", - цитирует телеканал Fox News в понедельник представителя пресс-службы ЦРУ Британи Бреммел.