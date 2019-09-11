Ср, 11.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Компания Apple представила обновленные часы Apple Watch

Apple Watch series 5.

ФОТО: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Во время состоявшейся во вторник поздно вечером официальной презентации компания Apple показала умные часы Apple Watch Series 5.

Apple продолжает фокусироваться на функциях для здоровья в своих умных часах. Теперь они поддерживают международный вызов скорой помощи (в 150 странах), пишет Ferra. Apple также рассказала, что сотрудничает с ВОЗ и Мичиганским университетом, которые проводят исследования здоровья сердца при помощи данных с Apple Watch.

Что касается внешнего вида, то Apple выпустит специальные версии в титановом и керамическом корпусе. А стандартные будут сделаны из алюминия. И, конечно, будут полностью перерабатываемы. Также впервые будет представлена версия в белом цвете.

Цена самой доступной версии часов, скорее всего, составит около 400 евро.

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