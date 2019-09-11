Компания Apple представила обновленные часы Apple Watch

Apple продолжает фокусироваться на функциях для здоровья в своих умных часах. Теперь они поддерживают международный вызов скорой помощи (в 150 странах), пишет Ferra. Apple также рассказала, что сотрудничает с ВОЗ и Мичиганским университетом, которые проводят исследования здоровья сердца при помощи данных с Apple Watch.

Что касается внешнего вида, то Apple выпустит специальные версии в титановом и керамическом корпусе. А стандартные будут сделаны из алюминия. И, конечно, будут полностью перерабатываемы. Также впервые будет представлена версия в белом цвете.