Ср, 11.09.2019
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  • Фото: уютное гнездышко в столетнем доме в Пыхья-Таллинне ищет нового хозяина

Фото: уютное гнездышко в столетнем доме в Пыхья-Таллинне ищет нового хозяина

ФОТО: KV.EE

В Каламая продается стильная реновированная квартира с оригинальными дизайнерскими деталями, пишет Postimees.  

В продажу поступила двухэтажная двухкомнатная квартира площадью 35 квадратных метров, расположенная в историческом деревянном доме, который был построен в 1911-м, а реновирован - в 2008 году. 

ФОТО: KV.EE

Квартира довольно удобно спланирована. В цокольном этаже расположены спальня и санузел с душем и туалетом. 

ФОТО: KV.EE

Наверху находятся гостиная, кухня, прихожая и чулан. В квартире есть чугунный камин, около которого приятно погреться холодными зимними вечерами. По желанию покупателю в квартире останется вся мебель, которую видно на фотографиях. 

ФОТО: KV.EE

Остальные фотографии и дополнительная информация о квартире находятся на  портале недвижимости KV.EE

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