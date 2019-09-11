Фото: уютное гнездышко в столетнем доме в Пыхья-Таллинне ищет нового хозяина

В продажу поступила двухэтажная двухкомнатная квартира площадью 35 квадратных метров, расположенная в историческом деревянном доме, который был построен в 1911-м, а реновирован - в 2008 году.

ФОТО: KV.EE

Квартира довольно удобно спланирована. В цокольном этаже расположены спальня и санузел с душем и туалетом.

ФОТО: KV.EE

Наверху находятся гостиная, кухня, прихожая и чулан. В квартире есть чугунный камин, около которого приятно погреться холодными зимними вечерами. По желанию покупателю в квартире останется вся мебель, которую видно на фотографиях.

ФОТО: KV.EE