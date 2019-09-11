Черчесов высказался о возвращении Кокорина и Мамаева в сборную России

Черчесов заявил, что ему необходимо посмотреть на нынешний уровень подготовки Кокорина и Мамаева. «Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны проявлять свои лучшие качества. А там все в их ногах», — отметил он.

Тренер добавил, что они должны проявить себя и в глазах общественности. По его мнению, если болельщики негативно отреагируют на появление на поле Кокорина и Мамаева, то необходимо решать, нужны они сборной или нет.

Ранее президент РФС и бывший генеральный директор петербургского "Зенита", Александр Дюков, заявил, что с нетерпением ожидает возвращение Мамаева и Кокорина на футбольные поля России.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Игроков должны выпустить через 10 дней после постановления суда.