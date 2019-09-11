"Правовая аптека" в четверг будет работать в Ласнамяэ

Консультации можно получить по вопросам семейного права, востребования алиментов, наследственного права, нотариальных сделок, трудового законодательства и трудовых споров, проблематики квартирных товариществ и жалоб на их действия, защиты потребителя и споров на эту тему, налогового права, обращений в суд, общения с органами местного самоуправления и государственными учреждениями и оформления соответствующих документов, договорного и обязательственного права.