"Правовая аптека" в четверг будет работать в Ласнамяэ, сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс. 12 сентября "Правовая аптека" будет консультировать нуждающихся в зале первого этажа Ласнамяэской районной управы (улица Палласти, 54) с 10 до 14 часов.
Консультации можно получить по вопросам семейного права, востребования алиментов, наследственного права, нотариальных сделок, трудового законодательства и трудовых споров, проблематики квартирных товариществ и жалоб на их действия, защиты потребителя и споров на эту тему, налогового права, обращений в суд, общения с органами местного самоуправления и государственными учреждениями и оформления соответствующих документов, договорного и обязательственного права.
Консультировать будут опытные специалисты как на эстонском, так и русском языке. Обслуживание клиентов в порядке живой очереди без предварительной регистрации.