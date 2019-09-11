Фото читателя: что сотрудники КаПо нашли в ыйсмяэском доме

По оценке эксперта, с которым консультировался Postimees, речь идет о боеприпасах к полуавтоматическому гранатомету, зенитной пушке и бортовому пулемету.

«Скорее всего, местный житель занимался торговлей предметами времен ВОВ, в том числе и взрывоопасными», - написал читатель, поделившийся с редакцией своими фотографиями.

В ходе обыска на седьмом этаже обнаружили взрывные устройства, в связи с чем вчера днем эвакуировали целый подъезд или 36 квартир.

По данным Postimees, боеприпасы также нашли в подвале дома по адресу Йысмяэ-теэ 64. Все устройства были вывезены.