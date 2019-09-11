На следующей неделе столичные автомобилисты будут страдать

В рамках центрального события Месячника экологичного движения – Дня без автомобиля – Таллинская городская управа разрешила ограничить 22 сентября движение транспорта в районе Балтийского вокзала, сообщила в среду пресс-служба мэрии Раэпресс.
Для моторного транспорта будут закрыты улица Нунне - от бульвара Тоомпуйестеэ до улицы Суур-Клоостри, бульвар Пыхья - от улицы Сууртюки до улицы Кеск-Каламая и улица Копли - от улицы Вана-Каламая до улицы Коцебу.
Цель этого мероприятия, как и всего месячника, - побудить людей как можно меньше ездить на автомобиле, отдавая предпочтение пешей ходьбе, велосипеду и другим средствам передвижения, не создающим выхлопных газов.
Общеевропейский День без автомобиля отмечается с 2000 года, а с 2002 года проводится и Неделя щадящих природу способов передвижения.