На следующей неделе столичные автомобилисты будут страдать

Для моторного транспорта будут закрыты улица Нунне - от бульвара Тоомпуйестеэ до улицы Суур-Клоостри, бульвар Пыхья - от улицы Сууртюки до улицы Кеск-Каламая и улица Копли - от улицы Вана-Каламая до улицы Коцебу.

Цель этого мероприятия, как и всего месячника, - побудить людей как можно меньше ездить на автомобиле, отдавая предпочтение пешей ходьбе, велосипеду и другим средствам передвижения, не создающим выхлопных газов.