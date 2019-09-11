Известного в Эстонии семейного врача могут обязать вернуть государству тысячи евро

С известного семейного врача Кармен Йоллер, которая в 2017 году получила титул Врача года, могут востребовать несколько тысяч евро: ее пациенту выписывали предназначенную для младенцев с аллергией на коровье молоко смесь Neocate – средство, которое не соответствовало потребностям пациента, пишет Õhtuleht.
По данным Департамента здоровья, в период с августа 2018 по май 2019 года центр выписал пациенту рецепты на 1590 банок смеси. Выкуплено было 1329 банок, то есть рецептов выписали на 70 000 евро больше и 52 000 евро от этой суммы оплатила Больничная касса. Департамент здоровья считает, что пациент использовал центр для получения личной выгоды, передает Rus.err.
Работники центра объяснили инцидент большой нагрузкой и недостатками инфосистемы, которая не сразу дает врачу обзор истории болезни пациента.
По словам Кармен Йоллер, история получила огласку, так как центр сам заподозрил неладное и оповестил Больничную кассу.