От известного в Эстонии семейного врача могут потребовать вернуть государству тысячи евро

По данным Департамента здоровья, в период с августа 2018 по май 2019 года центр выписал пациенту рецепты на 1590 банок смеси. Выкуплено было 1329 банок, то есть рецептов выписали на 70 000 евро больше и 52 000 евро от этой суммы оплатила Больничная касса. Департамент здоровья считает, что пациент использовал центр для получения личной выгоды, передает Rus.err.