Эстонский суд по-тихому отправил российского шпиона за решетку: его дело покрыто завесой тайны

В мае этого года КаПо поймала гражданина РФ (инициалы А.А.), которому госпрокуратура предъявила обвинение в совершении ненасильственных действий, направленных против Эстонской Республики по статье Пенитенциарного кодекса.

Тремя месяцами позднее, 29 августа, Харьюский уездный суд без большой шумихи приговорил шпиона к пяти годам заключения. Дело обсуждалось в порядке согласительного производства. Сторону обвинения представляла госпрокурор Инна Омблер, имеющая опыт ведения крупных дел по шпионажу.

Помимо тюремного заключения, у признанного виновным конфисковали 1300 евро дохода, полученного преступным путем.

Такое же наказание в виде тюремного заключения получил осужденный в 2017 году Артем Зинченко, которого ГРУ завербовало собирать в Эстонии информацию об эстонских гособъектах.

В прошлом году 20-летний Алексей Васильев получил четыре года тюрьмы. Имеющий опыт в сфере IT, Васильев был обвинен в создании кода, с помощью которого можно было получить доступ к одному эстонскому госучреждению через внутреннюю сеть Wifi.

О новом деле о шпионаже А.А. прокуратура и КаПо пока открыто не говорили. На запрос Postimees пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сказал, что конкретные детали обвинения нельзя делать достоянием общественности даже сейчас, потому что Полиция безопасности еще не закончила разбираться c зацепками, которые возникли из данного дела.

В последние два-три года были пойманы по меньшей мере 15 человек, которых российские спецслужбы ФСБ или ГРУ завербовало действовать на территории Эстонии.

Последний такой случай был весной этого года. Тартуский уездный суд 20 марта наказал 31-летнего Дмитрия Козлова, имеющего двойной гражданство Эстонии и России, тюремным заключением на шесть месяцев. В задачи Козлова входило собирать данные связанные со зданиями, работниками, транспортными средства, техникой и режимом работы Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, а затем передавать их России.