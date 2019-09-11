Стало известно, когда в Эстонии заработает интернет-магазин Rimi

«Новая концепция Rimi включает в себя различные обещания, которые мы будем воплощать как самостоятельно, так и в ходе сотрудничества с клиентами, - сказал руководитель Rimi в Эстонии. - Одними из главных приоритетов на ближайшие годы для нас являются цифровые инновации и более эффективные технические решения. Мы долго работали над запуском своего онлайн-магазина, и уже в октябре начнет работу онлайн-магазин Rimi в Латвии. В Эстонии мы планируем открыть онлайн-продажу весной 2020 года».

Вайдо Падумяэ добавил, что цифровые возможности несут много пользы как торговцам, так и работникам магазина. Одним из примеров являются электронные ценники, благодаря которому сотрудники экономят очень много рабочего времени. «Цифровые ценники используют в отделах овощей и фруктов, а также в косметических отделах во многих гипермаркетах Rimi. Заботясь о наших клиентах, мы увеличиваем число ручных сканеров и касс самообслуживания, и занимаемся усовершенствованием приложения Minu Rimi. У посетителей магазина уже есть возможность использовать карточку клиента Rimi в мобильном телефоне», - сказал Вайдо Падумяэ.

«Для современных потребителей магазин – это не просто место, где можно совершить покупки: продавец должен проявлять активность и за пределами своей основной деятельности, - сказал Падумяэ. - Известно, что молодое поколение совершает очень много эмоциональных покупок, и эти эмоции вызваны не только цифрой на ценнике. Продавец должен создать вокруг своего бренда целостный и вызывающий доверие имидж, важными составляющими которого является как ответственное предпринимательство, так и позиционирование предприятия на рынке. Клиент должен чувствовать, что он часть этого имиджа. Именно этого мы хотим добиться с помощью концепта "Лучше. С каждым днем"».

Из уже данных обещаний руководитель Rimi в Эстонии подчеркивает обязательство стать к 2020 году компанией, не оказывающей влияния на климат, к 2025 году сокращение пищевых отходов вдвое и прекращение продажи яиц от кур, выращенных в клетках.

«Rimi всегда поощряла как работников, так и покупателей делать выбор в пользу экологии и брать на себя ответственность за среду вокруг нас, - рассказал Падумяэ. - Мы боремся против полиэтиленовых пакетов и хотим, чтобы люди использовали свои коробки при покупке готовой еды. Мы стремимся повысить осознанность потребителей, и клиенты в свою очередь могут поспособствовать уменьшению числа покупок полиэтиленовых пакетов. Мы планируем, что в следующем году в Rimi не останется ни одного бесплатного целлофанового пакета. В дальнейшем мы введем более экологичную упаковку, займемся уменьшением объемов пищевых отходов и выбросов CO2».