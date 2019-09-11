Стало известно, когда в Эстонии заработает интернет-магазин Rimi

Торговая сеть Rimi представила в Риге свою новую концепцию «Лучше. С каждым днем». По словам руководителя Rimi Вайдо Падумяэ, в сфере торговли формируются новые тенденции, которым обязательно нужно следовать – многие розничные сети как в Эстонии, так и за рубежом пересматривают свои стратегии для выхода на рынок и достижения успеха.
«Новая концепция Rimi включает в себя различные обещания, которые мы будем воплощать как самостоятельно, так и в ходе сотрудничества с клиентами, - сказал руководитель Rimi в Эстонии. - Одними из главных приоритетов на ближайшие годы для нас являются цифровые инновации и более эффективные технические решения. Мы долго работали над запуском своего онлайн-магазина, и уже в октябре начнет работу онлайн-магазин Rimi в Латвии. В Эстонии мы планируем открыть онлайн-продажу весной 2020 года».
Вайдо Падумяэ добавил, что цифровые возможности несут много пользы как торговцам, так и работникам магазина. Одним из примеров являются электронные ценники, благодаря которому сотрудники экономят очень много рабочего времени. «Цифровые ценники используют в отделах овощей и фруктов, а также в косметических отделах во многих гипермаркетах Rimi. Заботясь о наших клиентах, мы увеличиваем число ручных сканеров и касс самообслуживания, и занимаемся усовершенствованием приложения Minu Rimi. У посетителей магазина уже есть возможность использовать карточку клиента Rimi в мобильном телефоне», - сказал Вайдо Падумяэ.
«Для современных потребителей магазин – это не просто место, где можно совершить покупки: продавец должен проявлять активность и за пределами своей основной деятельности, - сказал Падумяэ. - Известно, что молодое поколение совершает очень много эмоциональных покупок, и эти эмоции вызваны не только цифрой на ценнике. Продавец должен создать вокруг своего бренда целостный и вызывающий доверие имидж, важными составляющими которого является как ответственное предпринимательство, так и позиционирование предприятия на рынке. Клиент должен чувствовать, что он часть этого имиджа. Именно этого мы хотим добиться с помощью концепта "Лучше. С каждым днем"».
Из уже данных обещаний руководитель Rimi в Эстонии подчеркивает обязательство стать к 2020 году компанией, не оказывающей влияния на климат, к 2025 году сокращение пищевых отходов вдвое и прекращение продажи яиц от кур, выращенных в клетках.
«Rimi всегда поощряла как работников, так и покупателей делать выбор в пользу экологии и брать на себя ответственность за среду вокруг нас, - рассказал Падумяэ. - Мы боремся против полиэтиленовых пакетов и хотим, чтобы люди использовали свои коробки при покупке готовой еды. Мы стремимся повысить осознанность потребителей, и клиенты в свою очередь могут поспособствовать уменьшению числа покупок полиэтиленовых пакетов. Мы планируем, что в следующем году в Rimi не останется ни одного бесплатного целлофанового пакета. В дальнейшем мы введем более экологичную упаковку, займемся уменьшением объемов пищевых отходов и выбросов CO2».
По утверждению Падумяэ, в будущем местная еда и ее чистота станут для Rimi еще важнее. «Местные продукты обладают парой преимуществ, без которых не обойтись. Одним из них является короткая цепочка поставок, что гарантирует высокое качество товара. Продукты прямо с поля всегда самые свежие. Вторым преимуществом является привычный вкус, который всегда предпочтительнее нового и незнакомого. Разумеется, мы продолжим предлагать покупателям еще более широкий выбор полезных продуктов. Девиз "Лучше. С каждым днем" должен стать частью нашего образа жизни. Наша задача заключается в том, чтобы сподвигнуть людей вести здоровый и активный образ жизни», - сообщил он.