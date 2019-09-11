Генерал: Британии грозит долговременное противостояние с Россией и Китаем

Он заявил в Лондоне, что такие страны как Россия и Китай грозят начать "новую форму Большой Игры, но на стероидах", имея в виду под этим термином соперничество Британской и Российской империй в Азии в XIX - начале XX веков.

В связи с этим Сандерс указал на необходимость для Лондона иметь в своем распоряжении постоянно действующее ведомство, занимающееся чрезвычайными ситуациями. Генерал предложил перевести правительственный чрезвычайный комитет COBRA на круглогодичный режим работы.

Сейчас COBRA собирается только в случае чрезвычайных ситуаций.

"Формирование ситуационных центров и механизмов, помимо COBRA, а также кризисные центры, которые у нас есть, это неотъемлемая часть того, как сделать Соединенное Королевство устойчивым к стратегическим угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - пояснил он.

Он также упомянул, что Великобритания каждый день сталкивается с угрозами в киберпространстве.

Генерал подчеркнул необходимость добиваться лучшей координации между различными ведомствами для реагирования на угрозы. При этом он назвал "крайне эффективными" действия Лондона в связи с инцидентом с отравлением в 2018 году в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.