Увидимся в зрительном зале!

Восемь девушек на качелях

Организаторам «Золотой Маски в Эстонии» очень хотелось привезти в Таллинн спектакль Театра им. Вахтангова «Евгений Онегин». Старания обеих сторон увенчались успехом: он был включен в программу фестиваля, билеты разлетелись буквально в первые дни продажи. Знали бы их счастливые обладатели, во что обошелся эстонской стороне этот шедевр, и в эмоциональном, и в финансовом смысле. (А нервные клетки, замечу в скобках, подсчитать невозможно).

Ни на одну площадку «Евгений Онегин» не помещался. Подошел только концертный зал Nordea, теперь Alexela. Техническое оснащение здесь замечательное – казалось бы, все хорошо. Но! В этом спектакле восемь девушек взлетают ввысь на качелях, для чего используются приспособления, именуемые лебедками. Причем все восемь должны двигаться автоматически, с определенной скоростью и синхронно. Оказалось, что нигде в Эстонии такого количества лебедок нет. Более того, нет их и в Финляндии. Лебедки есть в Риге, но стационарные, снять и увезти их нельзя. К тому же спустя два дня там тоже играли «Евгения Онегина». Казалось, выхода из ситуации нет. Оставалось одно: арендовать лебедки в Москве и привезти в Таллинн, что очень затратно. Однако ценой неимоверных усилий их все же получили в братской Риге.

Спектакль Театра им. Вахтангова «Евгений Онегин». ФОТО: Архив "Золотой маски"

Не успели решить эту проблему – возникла новая. Гримерки в концертном зале располагаются высоко над сценой, но в спектакле заняты возрастные актрисы и актеры, бегать вверх-вниз они не могут. Пришлось специально построить за сценой гримерки, где актеры могли подготовиться к спектаклю и посидеть в ожидании своего выхода.

А проблемы множились. Театру им. Пушкина для спектакля «Мера за меру» были необходимы специальные световые пульты. Они наличествовали только в двух театрах, однако получить их было невозможно, поскольку там играли свои спектакли. Удалось решить и эту проблему. Мало приятного, когда их скапливается слишком много.

Но вот, казалось бы, повезло: театр «Эстония» уезжал на гастроли, организаторам фестиваля удалось получить эту площадку на четыре дня подряд. Но у благоприятной ситуации была и оборотная сторона. На гастроли Национальная опера везла свою программу «Театральные люди – людям островов». Понятно, что на островах необходимого оборудования нет. Театр снял и увез с собой много световой и звуковой техники, а «Золотой Маске в Эстонии» пришлось добирать её в аренду в Таллинне.

Что нам стоит театр построить

«В «Добром человеке из Сезуана» на сцене – три огромных дерева. RMK любезно деревья предоставил, нужно было только заплатить за перевозку. А потом – отправить их в Ригу, где тоже играли этот спектакль.

Спектакль «Добрый человек из Сезуана». ФОТО: Архив "Золотой маски"

Главным условием приезда петербургского Михайловского театра было наличие специального балетного пола. В Йыхвиcком концертном доме такой пол есть. В театре «Эстония» тогда не было. Чтобы арендовать пол, привезти его в Таллинн, установить, а потом отвезти обратно, потребовалась достаточно крупная сумма.

А для того, чтобы показать в Силламяэ спектакль «Вий» петербургского Большого театра кукол, пришлось снять первые три ряда и достроить авансцену с люками. Кроме того, нужно было привезти всю одежду сцены и дополнительный свет. В общем, делали театр там, где театра нет, резюмирует директор фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» Светлана Янчек.

Спектакль «Вий». ФОТО: Архив "Золотой маски"

Прошли годы – она вспоминает о проблемах с улыбкой. «Мы никогда не знаем, что день грядущий нам готовит, но всегда счастливы, когда удаётся порадовать нашу публику спектаклем, востребованным и в России, и за рубежом».