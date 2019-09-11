Такое у нас э-государство: Госконтроль счел неудачными несколько госпроектов по разработке ПО

■ Риски, связанные с тестированием и приемом, недостаточное управление версией, проблемы в связи с выкладыванием результатов разработки.

■ Действующий план проекта отсутствует или игнорируется.

Обобщенно на базе оценки девяти проектов можно указать следующие факторы успеха в разработке программного обеспечения:

- Перед началом разработки программы следует описать и оптимизировать процессы основной деятельности, чтобы в результате разработки была создана программа, способствующая повышению эффективности основной деятельности и предложению эффективных э-услуг.

- Описанным и оптимизированным процессам основной деятельности должен дать свое одобрение представитель сферы основной деятельности, т. е. основной пользователь информационной системы. Кроме того, к процессу следует привлекать конечных пользователей системы.

- Больше прежнего следует обращать внимание на формирование команд по разработке программного обеспечения. Особенно важно найти для проектов компетентных руководителей проектов и ключевых лиц, от которых зависит успешность разработки программного обеспечения.

- Для реализации проекта по разработке невозможно рекомендовать лучшую или универсальную методику, подходящую для всех проектов. И все же процесс разработки программного обеспечения рекомендуется проводить небольшими этапами, поскольку так быстрее выявляются возможные проблемы и появляется возможность вовремя вносить необходимые исправления.

- Перед реализацией проектов по разработке программного обеспечения необходимо провести обучение участвующих в проекте людей (в частности, разъяснить, что такое процесс разработки программного обеспечения, как он проводится, кто является его участниками). Также в начальной фазе проекта следует разъяснить участникам их роли, задачи и ответственность в данном проекте.

- Регулярно (желательно, раз в год) следует опрашивать пользователей информационных систем на предмет получения обратной связи в отношении удобства пользования и их удовлетворенности, а также использовать эту информацию при планировании новых процессов разработки.

- При составлении правовых актов следует учитывать необходимость создания или совершенствования информационных систем, чтобы процессы разработки систем проходили в установленные сроки, а правовые акты могли бы применяться.

Целью аудита было ставил своей целью выяснить, имеются ли неудачные проекты по разработке программного обеспечения в общественном секторе и почему это происходит. В рамках аудита устанавливалось, какова лучшая практика различных учреждений или сфер управления при разработке программ, а также оценивалось, каковы наиболее важные факторы успеха проектов по разработке и причины неудач.

На разработку программного обеспечения затрачиваются значительные суммы, и готовые программы и информационные системы играют важную роль в управлении общественным сектором и оказании услуг.

При поддержке пособий Европейского союза в бюджетный период 2007–2013 были завершены в общей сложности 232 проекта в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на общую сумму 53,4 млн евро. В соответствии с последним прогнозом бюджета государственной программы развития информационного общества, в период 2014–2020 на ИКТ-решения должно быть затрачено в общей сложности 223 миллиона евро. Например, пособия Европейского союза в нынешний бюджетный период можно использовать для разработки разумной инфраструктуры услуг на общую сумму 46 миллионов евро и на разработку предложения общественных услуг на общую сумму 99 миллионов евро.

По данным Государственной системы управления информационными системами (RIHA), в общественном секторе используется около тысячи информационных систем, предлагающих жителям и должностным лицам различные э-услуги. В настоящее время описано более 1500 услуг. Услуги должны быть указаны в находящемся в сфере управления MKM каталоге услуг, и, по возможности, на сайте предлагающего услугу учреждения.