Бекхэм приглашает Месси в «Интер Майами»

Бекхэм уже связывался с менеджерами Месси, чтобы узнать, реален ли переход Лео в «Интер Майами» после окончания действующих контрактов. Одновременно с Бекхэмом за Месси сражается «Барселона», готовая предложить Лионелю пожизненный контракт. Сам Месси неоднократно говорил, что выступать за другой клуб в Европе не собирается, кроме как за «Барселону», за которую уже сыграл 687 игр и забил 603 гола.