Галерея: магия квартала Fahle Park – оазис в центре города

«Нас вдохновила историческая среда, и нашим проектом мы хотим создать единый ансамбль, а не противопоставлять старое новому», - говорит Маргит Ауле, архитектор и сособственник бюро KAOS Arhitektid, одним из последних проектов которого был уникальный Дом паломников в крепости Вастселийна. За эту работу KAOS Arhitektid были удостоены ежегодной премии Союза архитекторов.

Бизнес-квартал, который раньше был целлюлозным заводом, строит Fausto Capital. Здесь появятся инновационные офисные помещения класса А+ с уникальной архитектурой. Проектировщики из KAOS Arhitektid использовали интересные архитектурные решения, и среди толстых каменных стен бывшей бумажной фабрики и плотно сгруппированных зданий здесь возводятся просторные и светлые офисные помещения, кафе, магазины и художественные галереи.

Свет и простор

У Fahle Park особенное расположение: новый деловой квартал находится на оконечности северо-эстонского глинта, на 30 метров выше, чем, например, квартал Маакри, что создает ощущение того, что он находится на вершине холма, с которого открывается отличный вид на море и Старый город. При этом объект совсем рядом и с центром Таллинна, и с аэропортом.

«Как архитекторы, мы бы пошли еще дальше и сконструировали бы другую крышу, чтобы привнести в здания еще больше света, но мы ведем уважительный диалог с Департаментом защиты памятников, - объясняет Ауле. – Исторические здания выдерживают только бережное вмешательство».

Вот почему в квартале Fahle Park будет экспонировано так много фрагментов старых фабричных зданий. Например, старые бетонные и известняковые поверхности, которые придают интерьерам теплоту, как и старые перекрытия, внутренние стены или решетчатые ограждения. В реконструируемых помещениях будут использованы два промышленных железобетонных бассейна, один промышленный лифт и целое фабричное здание из известняка с драгоценными деталями и лестничными клетками. Сохранены массивные бетонные отстойники и механизм для перемешивания целлюлозы.

Уникальные решения

На самом деле, несмотря на стоящую перед зодчими задачу максимально сохранить памятник архитектуры, они нашли много по-настоящему интересных конструктивных решений, считает Ауле. Например, в помещении под названием Stora Enso новый потолок как будто висит в воздухе, а на самом деле он подвешен на тросах к потолку верхнего этажа, создавая красивое пространство без колонн на нижнем этаже.

Застройка здесь исторически очень плотная, поэтому была открыта когда-то застроенная промышленными зданиями бывшая Целлюлозная улица, на которой стали видны стены фасадов зданий в стиле югенд. Бывшую улицу накроют стеклянной крышей, благоустроят и разобьют на ней пышный сад, что превратит ее в уникальное, защищенное от непогоды общественное пространство. Другой подобной улицы в Таллинне нет. На первом этаже помещений, предназначенных для Postimees Group, будет экспонироваться старинная технологическая железная дорога.