Названы самые неудачные для вылета аэропорты мира

Так, среди европейских городов и островов, которые туристы не могли покинуть вовремя, оказались Афины, Венеция, Лиссабон, Любляна, Миконос, Милан, Понта-Делгад и Санторини, пишет Lenta.

В США график вылетов нарушался во многих аэропортах. Специалисты выделили нью-йоркские Ла-Гуардия и Ньюарк, Даллас, Шарлотт Дуглас в Северной Каролине, Хартсфилд-Джексон в Атланте, О`Хара в Чикаго, Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша в Техасе и международный аэропорт Лос-Анджелеса.