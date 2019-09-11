Фото: узнайте, зачем мусорное ведро ставят под раковину

Недавно в Эстонии случилось своеобразное происшествие: начавшийся в кухонном мусорном ведре пожар погас благодаря нанесенным огнем повреждениям.
Тем не менее, причиненный возгоранием ущерб все же оказался очень существенным: по первоначальным оценкам, на восстановление раковины, мебели, техники и внутренней отделки трехэтажной квартиры потребуется более 40 000 евро.
До конца непонятно, с чего точно начался пожар, но с большой вероятностью его вызвала выброшенная в мусорное ведро жирная тряпка. «Люди знают, как обращаться со строительными масляными смесями, но гораздо реже задумываются о том, что и масло для готовки весьма огнеопасно. В данном случае наиболее вероятным кажется, что возгорание началось именно от промасленной тряпки, которой вытерли газовую плиту, затем выбросив в мусорное ведро», - сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.
Загоревшееся мусорное ведро быстро расплавило подключенные к смесителю пластиковые водопроводные трубы, и вытекшая из них вода потушила пламя, хотя до этого огонь успел причинить значительный ущерб. «Конечно, сильно пострадали кухонная мебель и техника, а также отделка в гостиной и кухне. Кроме того, пепел оказался на стенах и полах также в других помещениях трехэтажной квартиры», - отметила Хабакукк, по словам которой, вода из смесителя попала в перекрытия и даже в подвал.
Эксперты по страхованию компании PZU подчеркивают: люди знают, что, например, масла для пола и мебели следует хранить отдельно, но и к пищевому маслу не следует относиться небрежно. «Мы все видели, как можно разжечь гриль, использовав обычное пищевое масло – об этом обязательно следует помнить и находясь на кухне. Пищевое масло очень огнеопасно,», - предупреждает Хабакукк.