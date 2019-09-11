Фото: узнайте, зачем мусорное ведро ставят под раковину

Тем не менее, причиненный возгоранием ущерб все же оказался очень существенным: по первоначальным оценкам, на восстановление раковины, мебели, техники и внутренней отделки трехэтажной квартиры потребуется более 40 000 евро.

До конца непонятно, с чего точно начался пожар, но с большой вероятностью его вызвала выброшенная в мусорное ведро жирная тряпка. «Люди знают, как обращаться со строительными масляными смесями, но гораздо реже задумываются о том, что и масло для готовки весьма огнеопасно. В данном случае наиболее вероятным кажется, что возгорание началось именно от промасленной тряпки, которой вытерли газовую плиту, затем выбросив в мусорное ведро», - сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.

ФОТО: PZU

Загоревшееся мусорное ведро быстро расплавило подключенные к смесителю пластиковые водопроводные трубы, и вытекшая из них вода потушила пламя, хотя до этого огонь успел причинить значительный ущерб. «Конечно, сильно пострадали кухонная мебель и техника, а также отделка в гостиной и кухне. Кроме того, пепел оказался на стенах и полах также в других помещениях трехэтажной квартиры», - отметила Хабакукк, по словам которой, вода из смесителя попала в перекрытия и даже в подвал.