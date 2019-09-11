Отчет: зарплата чиновников местных самоуправлений резко выросла

Средняя брутто-зарплата госчиновников в 2018 году составила 1729 евро, за год она выросла на 6,9 процентов. Брутто-зарплата чиновников местных самоуправлений –1607. По сравнению с 2017 годом, их зарплата выросла на 11 процентов.

Средняя брутто-зарплата в Эстонии в минувшем году выросла на 7,3 процента – до 1310 евро.

На быстрый рост зарплат чиновников местных самоуправлений повлияли проведенная административная реформа, которая повлекла за собой изменения в обязанностях и распределении работы чиновников, говорится в отчете.

Рост средней зарплаты чиновников за пять лет:

Ametnike keskmine brutopalk ФОТО: Rahandusministeerium

Стоит отметить, что административная реформа повлияла и на число служащих общественного сектора – их число за год сократилось на 720 человек, сокращение 108 из которых пришлось на местные самоуплавления.