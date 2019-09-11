Ср, 11.09.2019
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Отчет: зарплата чиновников местных самоуправлений резко выросла

Соглашения по минимальной зарплате достичь пока не удалось.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Средняя брутто-зарплата чиновников местных самоуправлений сделала крупнейший за пять лет скачок – зарплата поднялась до 1607 евро, следует из отчета сектора общественных услуг 2018 года. Средняя брутто-зарплата госчиновников выросла до 1729 евро, пишет Postimees.

Средняя брутто-зарплата госчиновников в 2018 году составила 1729 евро, за год она выросла на 6,9 процентов. Брутто-зарплата чиновников местных самоуправлений –1607. По сравнению с 2017 годом, их зарплата выросла на 11 процентов.  

Средняя брутто-зарплата в Эстонии в минувшем году выросла на 7,3 процента – до 1310 евро.

На быстрый рост зарплат чиновников местных самоуправлений повлияли проведенная административная реформа, которая повлекла за собой изменения в обязанностях и распределении работы чиновников, говорится в отчете.

Рост средней зарплаты чиновников за пять лет:

Ametnike keskmine brutopalk

ФОТО: Rahandusministeerium

Стоит отметить, что административная реформа повлияла и на число служащих общественного сектора – их число за год сократилось на 720 человек, сокращение 108 из которых пришлось на местные самоуплавления. 

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