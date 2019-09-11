Ср, 11.09.2019
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  • Клиентов Swedbank предупреждают: в работе мобильного и интернет-банка возможны сбои

Клиентов Swedbank предупреждают: в работе мобильного и интернет-банка возможны сбои

Контора Swedbank

ФОТО: Liis Treimann

В ночь на четверг 12 сентября с полуночи до 4.30 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем банка Swedbank могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов, сообщает сайт банка.

Банк приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчётом, чтобы это не помешало их банковским операциям.

Круглосуточно информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.

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