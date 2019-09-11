Нагрузка на семейных врачей в Нарве меньше нормы, но в будущем их количество уменьшится

Меньше становится и врачей, и пациентов

Если на одного семейного врача приходится больше 2000 пациентов, на его участке должен работать еще один врач, объяснил Андрей Антонов. Эстонское Общество семейных врачей считает, что такая нагрузка слишком велика и предлагает снизить планку до 1600 пациентов на одного доктора.

По информации Андрея Антонова, сейчас в Нарве 39 участков для семейных врачей, еще два - в Нарва-Йыэсуу. Три участка не имеют постоянного врача, но пациентов там немного, и их обслуживают назначенные для этого замещающие врачи.

Количество участков определяет Департамент здоровья, на каждый участок департамент проводит конкурс среди семейных врачей, желающих его занять. Но в Нарве последние конкурсы на освободившийся участок не состоялись - желающих не нашлось. По мнению городского врача, в будущем департамент может закрыть участки, для которых не хватает врачей.

Только один семейный врач в Нарве - Ольга Сердюкова - имеет больше двух тысяч пациентов, и перейти к ней от другого врача невозможно. У всех остальных семейных врачей свободные места есть, и к ним можно перейти, если сам врач согласен принять нового пациента.

Больше всего пациентов приписаны к семейному врачу Галине Берс - 2312 человек, но она работает вместе с врачом-помощником.

По словам Андрея Антонова, Министерство социальных дел сейчас не планирует снижать норматив для семейных врачей, установленный на уровне двух тысяч пациентов. В целом, в Нарве доступность семейных врачей заметно лучше, чем в сельской местности и в маленьких городках Эстонии. Но в последний раз новый семейный врач появился в Нарве три года назад, а среди действующих - примерно треть находится в пенсионном или предпенсионном возрасте. Поэтому в будущем с доступностью семейной медицины могут быть проблемы. Хотя, с другой стороны, отмечает Андрей Антонов, снижается не только количество врачей - население Нарвы тоже постоянно уменьшается.

Назад к поликлиникам

“Сейчас многие говорят о том, что реформа, которая была проведена около 20 лет назад, была проведена немного неправильно, - сказал Андрей Антонов. - Тогда были ликвидированы поликлиники, а семейные врачи разъехались по квартирам и по офисам”.

В Нарве действуют несколько центров, в которые семейные врачи объединялись самостоятельно. Самый большой - Narva Perearstikeskus, в котором работают 15 врачей. Этот центр даже получил европейское финансирование на современное оснащение.

В последние годы на уровне государства много говорится о создании центров здоровья, концепция которых очень напоминает расформированные когда-то поликлиники.

Но в Нарве создать такой центр не удалось. Как ранее рассказывал Rus.Postimees руководитель Нарвской больницы Олев Силланд, именно больница взяла на себя обязательство создать центр здоровья в помещениях бывшей поликлиники на ул. Вестервалли. Со стороны Министерства социальных дел это было обязательным условием того, чтобы больница получила финансирование на создание современного отделения экстренной медицины.

Хотя изначально необходимое количество семейных врачей, готовых работать в новом центре здоровья, найти удалось, позже часть из них отказалась переезжать. В итоге проект создания центра здоровья повис в воздухе. По словам и Олева Силланда, и Андрея Антонова, семейные врачи потратили много сил и средств на оснащение своих отдельных кабинетов и маленьких центров, поэтому объединяться не спешат.