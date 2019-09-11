Конец русского образования: добро из двух зол

Мое мнение по поводу того, нужно ли нам сохранять русскоязычное образование, хорошо известно и не слишком популярно, но дело уже не в моей (и многих) уверенности, что эстонский можно прекрасно выучить и в русской школе – были бы в достаточном количестве хорошие учителя и прочие сопутствующие изучению языка факторы.

Печально, но логично

Дело в том, что если смотреть на ситуацию опять же с реалистической точки зрения, боюсь, точка невозврата уже пройдена: чтобы сохранить в Эстонии русскоязычное образование, нужна такая политическая воля и такие решения, которых в обозримом будущем явно не последует. (Скоро элементарно «кончатся» русские учителя, а новых нужно либо готовить здесь, либо отправлять на обучение заграницу; и то и другое по ряду самых разных причин вероятным не выглядит.)

А в необозримом будущем обучение на русском уже будет никому – ну, или почти никому – не нужно. Поэтому остается лишь дилемма, какой будет школа: просто эстонской или «эстонской» и «эстонской для инородцев», то есть будут ли дети всех национальностей учиться вместе или раздельно.

Горячие споры на эту тему ведутся уже несколько лет. Сторонники общей школы, в частности, Катри Райк и Кристина Каллас (дамы, я с вами!), справедливо замечают, что разделение школ по родному языку учащихся не решит главной проблемы – наличия двух школьных систем и, соответственно, не возникнет и вожделенного так называемого «переплетения» (lõimumine), пришедшего на смену дискредитировавшему себя слову «интеграция».

Не будут в таких условиях наши дети, к тому моменту практически все – граждане Эстонии, дружить со школьной скамьи, ходить друг к другу в гости и иметь общие ценности. И, стало быть, никуда разделение не уйдет и не возникнет единого общества. Отдельный вопрос – опять же учителя: носителей эстонского явно на всех не хватит, а насколько хорошо будут учить на эстонском (да и будут ли вообще) учителя русские?

Печально, но нелогично

Так почему же многие противятся созданию единой школы? В первую очередь, это опасения родителей-эстонцев. И если о стереотипах (русские шумные, темпераментные, крикливые, невоспитанные и т.д.) говорить вслух считается не слишком комильфо, то упирают на другое: в смешанных классах у детей с неродным эстонским могут возникнуть затруднения. Учителю придется объяснять им по пять раз, сами они отвечать будут долго и мучительно – и таким образом затормозится обучение собственно эстонских учеников. Несомненно, для этих страхов есть реальные основания, но кто сказал, что будет легко?