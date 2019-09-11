СМИ: Михаэль Шумахер находится в сознании

Неназванный член медицинского персонала клиники заверил представителей издания Le Parisien, что Шумахер действительно пребывает в этом госпитале и находится в сознании. «Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании», — сказал собеседник издания. Также сообщается, что навестить Шумахера приехал президент ФИА Жан Тодт, возглавлявший «Феррари», когда за неё выступал Михаэль.