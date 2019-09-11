Фото и видео: необычный проект жилого и общественного здания на берегу реки

В 2013 году городской совет французского города Монпелье объявил конкурс на лучший проект здания, которое обогатило бы архитектурное наследие города и подобно маяку стало важным объектом на набережной. Смелый объект должен был вписываться в окружающую среду, включать в себе жилые и коммерческие помещения. Архитекторы Манал Рачди из OXO Architectes, Николя Ласне из Nnicolas Laisné Architectes, Димитри Руссель из DREAM и Су Фухимото, представляющий Sou Fujimoto Architects, вдохновлялись природой и взаимно обогащали опыт друг друга.

Общественные зоны было решено создать в нижней и верхней частях здания. Первый этаж представляет собой стеклянное пространство, выходящее на улицу, а на крыше спроектированы открытый для посетителей бар и общее пространство для жителей комплекса. Но что отличает этот проект от других, так это его дизайн. Четыре архитектора придумали здание, напоминающее дерево, с балконами, которые отходят от ствола словно ветви, бросая тени и защищая фасад, а также способствуют отдыху на свежем воздухе.

Каждая квартира может похвастаться открытой площадью не менее семи квадратных метров с различными уровнями приватности и вариантами планировки. Жители двухуровневых резиденций могут даже перемещаться с одного балкона на другой. Террасы с навесами длиной до 7,5 метров выступают в роли полноценных гостиных — роскошь для города, купающегося под солнцем около 80% всех дней в году!

Чтобы из окон всех квартир открывался приятный вид, архитекторы скульптурно оформили проект, проведя серию пространственных экспериментов с использованием физических 3D моделей.

ФОТО: hqroom.ru

Особое внимание уделялось общественному пространству, в том числе расширению ландшафтного парка вдоль реки Лез и открытию здания для посещения. Семнадцатиэтажный объект является полноправным участником городской жизни, стремясь, прежде всего, быть доступным для всех жителей Монпелье, с художественной галереей на первом этаже и баром на крыше, соединенным с панорамным садом.