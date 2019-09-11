Ср, 11.09.2019
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  • Фото: на Сааремаа продается симпатичная отремонтированная квартира

Фото: на Сааремаа продается симпатичная отремонтированная квартира

ФОТО: KV.EE

Продается приятная трехкомнатная квартира в центре Курессааре, сообщает Postimees.  

Очень приятная квартира площадью 80 м2 находится в центре города. В квартире две просторные спальни, большая гостиная, санузел и кухня с милым французским балконом. Выход на второй балкон находится в одной из спален. 

ФОТО: KV.EE

В квартире электрический подогрев полов, но тепло дает также камин, который зимой нагревает все комнаты. 

ФОТО: KV.EE

В квартире деревянные окна и двери, а шесть лет назад заменены все трубы и электропроводка. 

ФОТО: KV.EE

С более подробной информацией и другими фотографиями квартиры можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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