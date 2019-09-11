В интернете появились полные характеристики Huawei Mate 30 Pro

Известный интернет-инсайдер под ником @Rodent950 опубликовал в своем Twitter-аккаунте фото, на котором указано буквально следующее: в Mate 30 Pro разместят сразу семь камер, причем на задней части будет расположено лишь четыре — обычная камера на 40 Мп, широкоугольная также на 40 Мп, телефото объектив на 8 Мп, с помощью которого смартфон сможет делать трехкратное оптическое приближение и ToF-сенсор, использующийся для определения глубины сцены. Что важно, обычная камера и камера с телефото объективом будут оснащены оптической стабилизацией. Спереди будет расположено три камеры — обычная и широкоугольная фронтальная камера, а также еще одна ToF-камера, пишет Ferra.