Полезные советы: как сделать дом безопасным для ребенка
Острые углы, открытые розетки, кипящий кофе на краю стола, незакрепленная мебель, медикаменты и химические вещества на самой низкой полке или мелкие предметы на уровне глаз малыша... Эти и другие угрозы могут привести к опасным для здоровья ребенка последствиям - ожогам, ошпариванию, отравлению, удушению и тяжелым ушибам. Возьмите на заметку десять простых советов, как оборудовать безопасное жилье для своего малыша.
1. Пеленальный столик - не оставлять без присмотра
Даже в том случае, если ребенок находится в месте, которое кажется безопасным - на пеленальном столике, кровати, диване, в стульчике для кормления или в ходунках, - его нельзя оставлять без присмотра.
Надо всегда помнить, что безопаснее всего ребенку находиться на полу, под присмотром родителей.
2. Горячая еда, питье и другие горячие предметы - не оставлять без присмотра и убрать в недосягаемое место
Если у вас в доме ребенок, не покрывайте столы скатертью - малыш может сдернуть ее на себя вместе с горячими блюдами и напитками.
Кроме того, ручки сковородок и кастрюль нужно поворачивать к стене, а саму посуду ставить ближе к стене и дальше от края плиты.
Держа ребенка на коленях, не ешьте и не пейте ничего горячего.
Обратите внимание и на то, чтобы электроприборы (чайник, утюг, щипцы для укладки волос), которые и после использования остаются горячими, были недоступны ребенку.
Провода надо поднять наверх, чтобы малыш случайно не дернул за них.
3. Розетки - закрыть
Важно прикрыть розетки коробками безопасности или же загородить их мебелью и другими препятствиями.
- В качестве прикрытия для розеток можно использовать изоленту, пластырь, скотч или заглушки, которые продаются в магазинах. Если в доме используются удлинители, их также нужно обезопасить с помощью изоленты.
4. Мебель, телевизор и другие тяжелые предметы - закрепить
В какой-то момент ребенку станет интересно залезать на мебель, забираться на полки и тянуться за другими тяжелыми предметами, поэтому
очень важно все шкафы, телевизор, комоды, полки и другую мебель в доме, которая может случайно перевернуться, тщательно прикрепить к стене.
5. Острые углы и края мебели - закрыть
Острые края и углы столов и полок (особенно изготовленных из стекла, металла и других материалов), а также каминов нужно закрыть специально предусмотренной защитой для углов или же другим мягким материалом.
Сравнительно дешевые решения можно найти в строительных магазинах, где вам поможет консультант, если вы расскажете ему, какую именно поверхность, край или угол вы хотите закрыть.
6. Выдвижные ящики, шкафы, двери и окна - заблокировать
Дети могут получить травмы, нечаянно зажав пальчики в дверях, окнах или выдвижных ящиках. От этого уберегут заглушки щелей, фиксаторы или блокираторы дверей и окон. Их можно искать, например, в магазинах строительных товаров или с тем же успехом использовать жесткую резину либо пластмассовые стяжки.
7. Потенциально опасные предметы - убрать
Убедитесь, что в игровой зоне ребенка и на доступном ему расстоянии находятся только соответствующие его возрасту и возможностям безопасные игрушки и предметы - без мелких деталей, острых поверхностей, шнурков.
Сделайте так, чтобы ребенку были недоступны телефонная зарядка, магнитики, швейные принадлежности, сумочка с косметикой, батарейки или скрепки.
Спрячьте все маленькие предметы в места, недоступные малышу.
8. Бытовая химия, медикаменты и другие вещества - хранить в недоступном месте
Средства для чистки туалета, отбеливатели и другие опасные для здоровья вещества, в том числе медикаменты, алкоголь, уксус, комнатные растения, храните в недоступном для ребенка месте - например, в безопасной коробке, которую может открыть только взрослый, в шкафу с замком, на полке, до которой ребенок не сможет дотянуться.
9. Опасные зоны - ограничить
Исключите доступ ребенка в потенциально опасные зоны - например, на лестницу, балкон, террасу, к печи, камину. Чтобы это сделать,
установите в таких местах ворота безопасности, которые можно использовать и в дверях, чтобы ребенок не смог выбраться из помещения, оставшись без присмотра.
Помните, что лестницу нужно ограничить с обоих сторон. Также убедитесь, что рядом с подоконниками нет мебели, на которую ребенок может забраться.
10. Спальное место ребенка должно быть безопасным
Важно, чтобы решетки кроватки были надежно закреплены, одеяло было теплым и легким, а матрас - не слишком мягким. Подушка же вообще не нужна.
- В детской кроватке не нужны занавески, потому что это мешает потоку света. Кроме того, там нельзя держать мягкие игрушки, полотенца и другие предметы, которые ребенок может положить на себя сверху. Также стоит помнить, что спать в одной постели с грудным ребенком нельзя: во сне взрослый может случайно придавить ребенка.
Ниже - видео на латышском языке, но все понятно и без слов!