Ср, 11.09.2019
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Меркель: Евросоюзу нужна новая сила

epa07726820 German Chancellor Angela Merkel gestures during her annual press conference at Bundespressekonferenz in Berlin, Germany, 19 July 2019. The traditional media briefing usually takes place during summer time. EPA/CLEMENS BILAN

ФОТО: CLEMENS BILAN / EPA

Россия укрепляется, Китай и США заняты соперничеством друг с другом, на этом фоне Европе необходимо усиление, считает канцлер Германии. Один из путей к нему - преодоление технологического отставания, пишет DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала в условиях меняющегося баланса сил к сплочению внутри Евросоюза. Настало время прийти к новой силе, заявила она в среду, 11 сентября, во время генеральных дебатов по бюджету ФРГ на 2020 год в бундестаге. Одной из причин изменений, требующих более активной роли ЕС, Меркель считает "геостратегическое усиление России", другой - растущее соперничество между США и Китаем.

Меркель высоко оценила усилия властей России и Украины, которые помогли осуществить недавний обмен пленными. "На нас лежит ответственность за снижение напряженности между Россией и Украиной", - заявила она, отметив, что "наблюдает за первыми шагами" в этом направлении президента Владимира Зеленского. Канцлер также указала на важность выполнения сторонами минских договоренностей и выразила надежду на скорое проведение новой встречи в "нормандском формате".

По словам главы федерального правительства, Евросоюз должен преодолеть технологическое отставание, так как Европа не во всех сферах идет в ногу со временем. Помочь модернизировать ЕС сможет, по словам Меркель, "глобально ориентированная Еврокомиссия", которую выстраивает ее будущий председатель Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), многие годы бывшая министром в кабинетах Меркель.

Меркель верит в возможность упорядоченного "Брекзита"

Не утрачены еще и шансы добиться соглашения по "Брекзиту", считает канцлер, во всяком случае, германское правительство до последней минуты будет делать все возможное для предотвращения жесткого варианта выхода Великобритании из ЕС. Однако Германия и ЕС должны быть готовы как к жесткому "Брекзиту", так и к тому, что после него на пороге ЕС появиться сильный экономический конкурент, считает канцлер.

Ангела Меркель давно не выступала с программными заявлениями о будущем Евросоюза. После проведения саммита "большой семерки" многие эксперты говорили о "передаче эстафете в Евросоюзе" и усилении Эмманюэля Макрона в качестве неформального лидера Европы.

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