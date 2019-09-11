Сегодня, 11 сентября, исполняется 18 лет с тех пор, как в США произошла одна из крупнейших в новейшей истории человечества трагедия - группа террористов захватила четыре пассажирских самолета, два из которых в последствии влетели в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ).

Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона, а четвертый упал в поле на юго-западе Пенсильвании. Погибли несколько тысяч человек.

Годы идут, а мир все еще не может и вряд ли когда-нибудь будет в силах оправиться от этого страшного теракта.

Злополучные события того дня

В 2001 году 11 сентября мир будто замер. Это ощущалось и на нашей стороне земного шара, когда все, затаив дыхание, в полном ужасе смотрели на экраны телевизоров, вслушивались в то, что говорили по радио.

Первый самолет врезался в северную башню ВТЦ в 8.46 по местному времени. В Эстонии на тот момент на часах было 15.46.

Самолет протаранил здание до середины, в результате чего вспыхнул огромный пожар, клубы дыма поднялись в небо из поврежденной башни. К сожалению, спастись смогли лишь те люди, которые в момент столкновения находились ниже 93-го этажа, остальные же оказались в ловушке.

Тут же главные американские телеканалы, в том числе ABC и CNN, прерывают трансляцию своих передач и начинают репортажи с места событий. О случившемся узнает весь мир.

Через 17 минут - в 9.03 - на глазах у телезрителей другой самолет влетел в южную башню ВТЦ. Лайнер врезался в здание между 78-м и 85-м этажами. В башне началась эвакуация сотрудников, которые в момент столкновения находились ниже 78-го этажа.

Те люди, которые оказались на этажах выше места столкновения, в надежде спасти свою жизнь поднимаются на крышу южной башни.

Оказавшись в фактически безысходном положении, отчаявшиеся "заложники" ситуации стали выпрыгивать из горящих зданий - таких было от 100 до 250 человек. Кадры с падающими людьми транслировались американскими телеканалами.

Галерея: Теракт 11 сентября 2001 года

Спустя полчаса с того момента, как второй самолет протаранил южную башню ВТЦ, третий самолет врезается в западное крыло здания Пентагона, расположенного недалеко от Вашингтона.

Незадолго до трагедии в этом крыле был проведен ремонт, большинство офисов в нем на тот момент пустовали.

В результате столкновения погибли 64 человека на борту самолета и 125 человек, которые находились в здании Пентагона.

Между тем четвертый захваченный террористами самолет так и не долетел до своего пункта назначения. Предположительно, его планировалось направить в Капитолий или Белый дом. Однако пассажиры самолета и члены экипажа путем голосования решили организовать бунт и вернуть управление над воздушным судном.

Находящиеся в кабине пилота террористы стали специально раскачивать самолет, чтобы еще больше запугать пассажиров.

В конце концов террорист у штурвала, ливанец Зияд Джаррах, поворачивает штурвал до упора и самолет входит в штопор, впоследствии чего лайнер упал в поле в Пенсильвании, недалеко от Шанксвилла.

Отметим, что из пассажиров, находящихся на борту всех четырех самолетов, именно погибшие в результате четвертого столкновения люди успели сделать 35 звонков по аэрофону и два по мобильному телефону и сообщить о происходящем своим родным и близким.

Всего 11 сентября 2001 года жертвами терактов стали 2977 человек. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Аль-Каида".

У ликвидаторов трагедии судьба сложилась не лучшим образом

В результате воздействия огромных облаков токсинов, пыли и обломков, у многих сотрудников полиции и пожарно-спасательной службы Нью-Йорка, которые работали на месте теракта, развились сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, передает CNN.

Как отметил адвокат Мэттью Байон, разбирающие завалы работники оперативных служб имели прямой контакт с канцерогенными веществами, в том числе с пылью асбеста.

По состоянию на 9 сентября 2019 года, 241 работник Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD) скончался от заболеваний, прямым образом связанных с событиями 11 сентября 2001 года.

"К сожалению, это число продолжает расти. Это душераздирающе. Скорбит весь департамент, скорбят семьи", - заявил в интервью ABC заместитель заведующего департаментом Роберт Гэнли.

Как отмечает The New York Times, среди погибших от вызванных терактом заболеваний сотрудников полиции был и 53-летний Луис Алварез, бывший детектив.

В июне этого года, незадолго до своей смерти, он выступил перед Конгрессом США с просьбой включить в список тех, кому полагаются здравоохранительные льготы, полицейских, пожарных и сотрудников других оперативных служб, которые принимали участие в операциях, происходящих в день теракта, а также в ликвидации последствий трагедии.

Алварез скончался от осложнений, вызванных раком толстой кишки. Диагноз ему был поставлен в 2016 году.

Врачи связали заболевание с тем, что три месяца после теракта мужчина провел на месте происшествия, участвуя в поисках выживших и останков своих сослуживцев на крышах соседних зданий и в самих развалинах.

Перед своей кончиной экс-детектив прошел 68 сеансов химиотерапии.

Своим выступлением в Конгрессе Алварез хотел привлечь внимание к тому, что причиненный 18 лет назад ущерб здоровью может проявиться в любое время. Если человек не заболел сразу же, это не значит, что последствия теракта не дадут о себе знать в будущем. Также от последствий теракта в течение всех этих лет скончались 202 работника Пожарного департамента Нью-Йорка.

Галерея: В Нью-Йорке вспоминают жертв теракта 9/11

До суда осталось два года

Все 19 террористов, участвовавших в захвате самолетов, погибли в день теракта. Однако суд по делу 9/11 все же состоится, произойдет это спустя почти 20 лет после трагедии - в начале 2021 года, отмечает The Guardian.

Приговор планируется вынести пяти людям, все они содержатся в Гуантанамо - это тюрьма, куда в основном помещают обвиняемых в терроризме. Среди них есть и Халид Шейх Мохаммед, который считается главным организатором теракта 11 сентября.

Первые обвинения всем пяти террористам были выдвинуты в 2008 году, а в 2012 году на военной базе в Гуантанамо начались процессуальные действия, однако следствие продвигалось с черепашьей скоростью. Было проведено более 30 досудебных слушаний, бесконечно возникали разногласия, связанные с судебным процессом.

За это время умерли очевидцы, адвокаты постарели, а нервы родственников погибших оказались сильно потрепаны.

Все пять заключенных в Гуантанамо организаторов теракта обвиняются в терроризме, угоне самолетов, почти 3000 убийствах и предоставлении логистической поддержки террористам, находившимся на борту захваченных самолетов. Обвиняемым вполне может грозить смертная казнь.

Нынешний президент США отказался от переговоров с террористами. Почему это важно?

Теперь, 18 лет спустя после страшной трагедии, в преддверии ее годовщины нынешний президент США Дональд Трамп отменил переговоры с представителями исламистского движения "Талибан" и афганским президентом Ашрафом Гани. Находящаяся на территории Афганистана американская армия пока еще не покинет страну.

Дело в том, что встречу планировалось провести в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, где 18 лет назад тогдашний президент Джордж Буш-младший и его команда по госбезопасности продумывали варианты реакции на действия "Аль-Каиды".

Такой выбор места для проведения переговоров с террористами возмутил многих американцев. 7 сентября Трамп объявил об отмене встречи.

По словам американского президента, причиной послужил тот факт, что талибы признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из военных США, а также еще 11 человек.

Член Палаты представителей США Лиз Чейни поддержала Трампа в его решении отменить переговоры.