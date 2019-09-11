Ср, 11.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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Михкельсон о словах Хельме: даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы

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Марко Михкельсон.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Вице-председатель зарубежной комиссии Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что правительство Юри Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии, что в очередной раз подтвердило желание министра внутренних дел Марта Хельме лишить украинцев визовой свободы.

"Это, увы, очередной пример того, как возглавляемое Юри Ратасом правительство шаг за шагом меняет внешнеполитический курс Эстонии", - написал Михкельсон в Facebook.

"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии, - написал член оппозиционной Партии реформ Михкельсон. – От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать — Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат".

Март Хельме ищет возможности лишить граждан Украины права безвизового въезда в Эстонию

Напомним, что сейчас украинцы имеют право въезда в Эстонию на основании действующего между ЕС и Украиной договора о визовой свободе, однако министр внутренних дел от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме дал распоряжение изучить возможность аннулировать для граждан Украины право безвизового въезда в Эстонию.

По словам Хельме, представить Рийгикогу соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью, сообщил в среду, 10 сентября, портал Rus.ERR.

Март Хельме добавил, что лидеры EKRE заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет троянским конем.

"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Март Хельме.

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