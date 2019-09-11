Михкельсон о словах Хельме: даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы

Вице-председатель зарубежной комиссии Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что правительство Юри Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии, что в очередной раз подтвердило желание министра внутренних дел Марта Хельме лишить украинцев визовой свободы.
"Это, увы, очередной пример того, как возглавляемое Юри Ратасом правительство шаг за шагом меняет внешнеполитический курс Эстонии", - написал Михкельсон в Facebook.
"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии, - написал член оппозиционной Партии реформ Михкельсон. – От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать — Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат".
Март Хельме ищет возможности лишить граждан Украины права безвизового въезда в Эстонию
Напомним, что сейчас украинцы имеют право въезда в Эстонию на основании действующего между ЕС и Украиной договора о визовой свободе, однако министр внутренних дел от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме дал распоряжение изучить возможность аннулировать для граждан Украины право безвизового въезда в Эстонию.
По словам Хельме, представить Рийгикогу соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью, сообщил в среду, 10 сентября, портал Rus.ERR.
Март Хельме добавил, что лидеры EKRE заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет троянским конем.
"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Март Хельме.