Михкельсон о словах Хельме: даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы

"Это, увы, очередной пример того, как возглавляемое Юри Ратасом правительство шаг за шагом меняет внешнеполитический курс Эстонии", - написал Михкельсон в Facebook.

"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии, - написал член оппозиционной Партии реформ Михкельсон. – От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать — Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат".

Март Хельме ищет возможности лишить граждан Украины права безвизового въезда в Эстонию

Напомним, что сейчас украинцы имеют право въезда в Эстонию на основании действующего между ЕС и Украиной договора о визовой свободе, однако министр внутренних дел от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме дал распоряжение изучить возможность аннулировать для граждан Украины право безвизового въезда в Эстонию.

По словам Хельме, представить Рийгикогу соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью, сообщил в среду, 10 сентября, портал Rus.ERR.

Март Хельме добавил, что лидеры EKRE заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет троянским конем.