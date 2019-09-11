Картина дня: названы причины эвакуации жильцов дома, обвиняемый в убийстве эстонский каскадер и российский шпион

Фото читателя: что сотрудники КаПо нашли в ыйсмяэском доме

Вчера, 10 сентября, в ходе обыска Полиция безопасности (КаПо) обнаружила в многоэтажном доме, расположенном в районе Хааберсти в Таллинне, как минимум три вида снарядов, следует из присланных читателем Postimees фотографий. Читать далее...

Задержан жилец таллиннской девятиэтажки, в которой нашли взрывчатые вещества

Полиция безопасности (КаПо) завершила процессуальные действия в многоквартирном доме на Ыйсмяэ-теэ в Таллинне и в течение сегодняшнего дня эвакуированные люди смогут вернуться в свои квартиры, сообщили Rus.Postimees в КаПо и Пыхьяской окружной прокуратуре. Читать далее...

Таблоид: эстонский каскадер убил в Лондоне бывшую подругу из-за крупного долга, а затем смотрел порно на ее компьютере

Француженка, работавшая в Лондоне кинопродюсером, была задушена своим эстонским экс-бойфрендом, который закопал тело в ее саду. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на проходящие в британской столице в эти дни судебные слушания. Читать далее...

Известного в Эстонии семейного врача могут обязать вернуть государству тысячи евро

С известного семейного врача Кармен Йоллер, которая в 2017 году получила титул Врача года, могут востребовать несколько тысяч евро: ее пациенту выписывали предназначенную для младенцев с аллергией на коровье молоко смесь Neocate – средство, которое не соответствовало потребностям пациента. Читать далее...

В таллиннском районе Нымме были слышны выстрелы: подозреваемый задержан

Во вторник вечером в столичном районе Нымме в районе Вильяндиского шоссе раздались выстрелы. По сообщению пресс-секретаря полиции, подозреваемый был задержан. Читать далее...

Департаменты предупреждают: инвестиционные мошенники постоянно ищут новых жертв

За восемь месяцев этого года Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал 107 случаев инвестиционного мошенничества, общий ущерб от которых достиг 1,86 млн евро. Большая часть пострадавших проживает в Таллинне, а средний ущерб на один случай составляет около 11 000 евро. Читать далее...

Единственную из выведенных в Эстонии пород собак признали на международном уровне

Эстонская гончая – единственная из выведенных в Эстонии пород собак – получила предварительное признание Международной кинологической федерации, что является важным для Эстонии решением, так как породы собак являются частью культурного наследия страны. Читать далее...

Генерал: Британии грозит долговременное противостояние с Россией и Китаем

Великобритании будет вынуждена реагировать в связи с перспективой долговременного соперничества с такими державами, как РФ и КНР, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на главу Объединенного командования ВС Великобритании генерала Патрика Сандерса. Читать далее...

Эстонский суд по-тихому отправил российского шпиона за решетку: его дело покрыто завесой тайны

Несколько недель назад Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению российского шпиона. Детали случившегося остаются тайной даже после того, как признанный виновным попал за решетку. Читать далее...

Михкельсон о словах Хельме: даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы

Вице-председатель зарубежной комиссии Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что правительство Юри Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии, что в очередной раз подтвердило желание министра внутренних дел Марта Хельме лишить украинцев визовой свободы. Читать далее...

Иностранные студенты смогут два года оставаться в Британии после диплома

Иностранные студенты смогут остаться в Великобритании в течение двух лет после выпуска с рабочей визой. С инициативой продлить для выпускников период, в течение которого они могут остаться в стране для поиска работы, выступил Хоум-офис. Читать далее...

Конец русского образования: добро из двух зол