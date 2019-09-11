Ср, 11.09.2019
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  • По стопам Кокорина и Мамаева: звезда турецкого футбола получил реальный срок за драку

По стопам Кокорина и Мамаева: звезда турецкого футбола получил реальный срок за драку

Арда Туран

ФОТО: Arnaud Andrieu/SIPA / Arnaud Andrieu/SIPA

Полузащитник «Истанбул Башакшехир», известный также по выступлениям за "Барселону", Арда Туран, который принадлежит «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы сообщает Championat.com

Как сообщает Би-би-си, такой срок футболист получил за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение. В то же время Туран был оправдан по статье «сексуальные домогательства». Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула.

Хавбек принялся приставать к жене певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.

Первоначально Турану грозило до 12 лет заключения.

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