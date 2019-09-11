Пассажирка: почему вместо междугородного автобуса на вокзал приехала маршрутка с российскими номерами?

Дело в том, что 626-й - это международный маршрут: Нарва-Тарту-Псков. “ИП Андреев” - один из крупных автобусных перевозчиков Псковской области. На сайте компании можно найти маршрут в Нарву, тот самый, который в Эстонии обозначается как 626-й. Но на сайте ИП маршрут не имеет номера, только название - “Псков-Тарту-Нарва”. Здесь указаны сразу два перевозчика - “ИП Андреев” и “Экспресс-Ауто Л” (именно так, кириллицей).

Если воспользоваться самым популярными российскими сервисами для поиска расписаний “Яндекс.Расписания” и avtovokzaly.ru, то можно обнаружить, что и здесь маршрут из Пскова в Нарву не имеет номера. На некоторых рейсах перевозчиком указан “ИП Андреев Алексей Анатольевич”, на некоторых эстонская компания, причем с ошибкой в написании - “Экспресс AVTO L”. Рейсы того же маршрута из Нарвы в Псков российские сервисы вообще не находят.

Иностранный партнер - обязателен

Член правления Ekspress-Auto L Анатолий Листов подтвердил, что на маршруте Нарва-Тарту-Псков работают сразу две фирмы - один рейс в сутки выполняет эстонская компания и еще один - российская. По его словам, такое требование вытекает из эстонско-российского договора о международных перевозках. Около двадцати лет Ekspress-Auto L работал на линии в одиночку, пока российская сторона не предъявила категорическое требование найти партнера в РФ. Договориться удалось с “ИП Андреевым” из Пскова. О разрешении для эстонской компании ездить по территории России договаривался именно “ИП Андреев”, а о лицензии для него на перевозки в Эстонии ходатайствовала компания Ekspress-Auto L.

“У нас закрыли бы эту линию, если бы мы одни продолжали ездить. Мы с трудом нашли российского перевозчика, который выполняет один рейс. Мы к этому перевозчику отношения не имеем, кроме того, что он дает возможность нам выполнять наш рейс. Мы выходим утром из Нарвы, они утром выходят из Пскова. Мы вечером идем со Пскова, они - отсюда. А как они работают - я не знаю, мы за них не отвечаем”, - говорит Листов.

Кстати, на официальном сайте peatus.ee указано, что россияне совершают все рейсы на этом маршруте и это, выходит, ошибочная информация.

Слова пассажирки о том, что на российском автобусе не было номера 626 Анатолий Листов называет неправдой. Руководитель Ekspress-Auto L говорит, что сам видел российский автобус в тот день, и номер маршрута на нем был.

“Автобус был, приехал по расписанию. Почему она на него не села, если она его видела? Я ей объяснил, что мы к этому рейсу отношения не имеем. Но мы стоим в расписании, потому что мы партнеры”, - говорит Анатолий Листов.

Тем не менее, руководитель Ekspress-Auto L говорит, что у пассажиров не в первый раз возникает непонимание, когда на линии между эстонскими городами они видят автобус с российскими номерами.