Пассажирка: почему вместо междугородного автобуса на вокзал приехала маршрутка с российскими номерами?

Читательница Rus.Postimees рассказала, как не смогла уехать по купленному в интернете билету из Йыхви в Тарту - она искала автобус компании Ekspress-Auto L, которого на вокзале просто не было. Оказалось, что вместо него на линии работал микроавтобус российской фирмы с российскими номерами, который в итоге уехал без этой пассажирки.
Как догадаться, что нужный автобус - это российская маршрутка?
Читательница Rus.Postimees рассказала, что на сайте tpilet.ee купила билет по маршруту “Йыхви - Тарту”. Автобус номер 626 должен был отправляться с автовокзала Йыхви с первой платформы в 19.05.
На вокзале, по словам женщины, идет ремонт, и номера платформ обозначены переносными знаками. У первой платформы автобуса не было. Пассажирка внимательно посмотрела на другие автобусы - 626-го среди них не было. При этом у третьей платформы стояла микроавтобус с российским номерами.
“Я еще подумала, что это здесь делают россияне и какие перевозки они тут осуществляют?” - вспоминает женщина.
Когда время отправления уже прошло, она попыталась разобраться, что происходит:
“Я стала пересматривать данные моего билета, сопоставлять дату, время, маршрут, номер платформы, думая, что я могла ошибиться или что-то перепутать. В билете я увидела, что перевозку осуществляет “ИП Андреев”. И тут я поняла, что, возможно, маршрутка с российскими номерами и была тем самым автобусом, на котором я должна была ехать”.
(ИП, т.е. индивидуальный предприниматель - форма собственности в России, похожая на эстонское FIE - прим. ред.)
Женщина позвонила в офис Ekspress-Auto L, где ей ответили, что автобус в Йыхви уже был и ушел по расписанию, а из-за ремонта на вокзале номеров платформ сейчас якобы нет.
Пассажирка заметила, что российский автобус стоял не у той платформы, на нем не было информации, что он едет в Тарту и работает от имени Ekspress-Auto L. На что собеседник, по словам женщины, сказал, что его компания вообще не обслуживает этот маршрут и повесил трубку.
“Что значит "Не обслуживаем”, если на этот маршрут перевозчиком указана фирма Ekspress-Auto L? - недоумевает пассажирка. - Кто должен нести ответственность за информацию о маршруте на автобусе? Почему, если билет продан от Ekspress Auto L нет никакой информации на транспортном средстве, что это маршрут 626 Ekspress-Auto L? Почему я должна догадаться, что маршрутка - это междугородный автобус? Почему маршрутка на российских номерах и какой-то ИП осуществляет междугородные перевозки?”
Два перевозчика на одном маршруте
Повторим действия читательницы - на сайте tpilet.ee найдем автобус из Йыхви в Тарту. Система предлагает несколько вариантов, один из которых тот самый - с отправлением из Йыхви в 19.05. В поисковой выдаче рядом с этим временем стоит логотип Ekspress-Auto L. Если открыть более подробные данные, можно увидеть, что автобус №626 отправляется с платформы №1, но обслуживает линию “IP Andreev” (именно так, латиницей, написано на сайте). Получается, у одного маршрута два перевозчика, один из которых - иностранный.
Данные государственной Инфосистемы общественного транспорта, где есть информация о маршрутах, официальных перевозчиках, остановках и расписаниях, в понятном для неспециалиста виде отображаются на портале peatus.ee. Здесь указано, что перевозчик на линии 626 - эстонская компания Ekspress-Auto L, но обслуживает линию перевозчик из России “ИП Андреев”.
Дело в том, что 626-й - это международный маршрут: Нарва-Тарту-Псков. “ИП Андреев” - один из крупных автобусных перевозчиков Псковской области. На сайте компании можно найти маршрут в Нарву, тот самый, который в Эстонии обозначается как 626-й. Но на сайте ИП маршрут не имеет номера, только название - “Псков-Тарту-Нарва”. Здесь указаны сразу два перевозчика - “ИП Андреев” и “Экспресс-Ауто Л” (именно так, кириллицей).
Если воспользоваться самым популярными российскими сервисами для поиска расписаний “Яндекс.Расписания” и avtovokzaly.ru, то можно обнаружить, что и здесь маршрут из Пскова в Нарву не имеет номера. На некоторых рейсах перевозчиком указан “ИП Андреев Алексей Анатольевич”, на некоторых эстонская компания, причем с ошибкой в написании - “Экспресс AVTO L”. Рейсы того же маршрута из Нарвы в Псков российские сервисы вообще не находят.
Иностранный партнер - обязателен
Член правления Ekspress-Auto L Анатолий Листов подтвердил, что на маршруте Нарва-Тарту-Псков работают сразу две фирмы - один рейс в сутки выполняет эстонская компания и еще один - российская. По его словам, такое требование вытекает из эстонско-российского договора о международных перевозках. Около двадцати лет Ekspress-Auto L работал на линии в одиночку, пока российская сторона не предъявила категорическое требование найти партнера в РФ. Договориться удалось с “ИП Андреевым” из Пскова. О разрешении для эстонской компании ездить по территории России договаривался именно “ИП Андреев”, а о лицензии для него на перевозки в Эстонии ходатайствовала компания Ekspress-Auto L.
“У нас закрыли бы эту линию, если бы мы одни продолжали ездить. Мы с трудом нашли российского перевозчика, который выполняет один рейс. Мы к этому перевозчику отношения не имеем, кроме того, что он дает возможность нам выполнять наш рейс. Мы выходим утром из Нарвы, они утром выходят из Пскова. Мы вечером идем со Пскова, они - отсюда. А как они работают - я не знаю, мы за них не отвечаем”, - говорит Листов.
Кстати, на официальном сайте peatus.ee указано, что россияне совершают все рейсы на этом маршруте и это, выходит, ошибочная информация.
Слова пассажирки о том, что на российском автобусе не было номера 626 Анатолий Листов называет неправдой. Руководитель Ekspress-Auto L говорит, что сам видел российский автобус в тот день, и номер маршрута на нем был.
“Автобус был, приехал по расписанию. Почему она на него не села, если она его видела? Я ей объяснил, что мы к этому рейсу отношения не имеем. Но мы стоим в расписании, потому что мы партнеры”, - говорит Анатолий Листов.
Тем не менее, руководитель Ekspress-Auto L говорит, что у пассажиров не в первый раз возникает непонимание, когда на линии между эстонскими городами они видят автобус с российскими номерами.
“Но я же не могу каждый раз подходить к ним и говорить - это ваш автобус, садитесь”, - говорит Анатолий Листов.