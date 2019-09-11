Видео: стая диких гусей залетела в двигатель самолета и сорвала рейс

Лайнер Boeing-737 вылетел из аэропорта города Абботсфорд, Канада, и направлялся в Эдмонтон. Спустя несколько минут полета в двигатель воздушного судна засосало несколько птиц, и пилотам пришлось разворачивать лайнер в аэропорт вылета.

Как видно на ролике, опубликованном одной из пассажирок в Twitter, после столкновения с гусями из-под правого крыла самолета вырывались вспышки пламени.

В итоге пилотам удалось успешно посадить самолет, а все пассажиры были эвакуированы без происшествий. Из-за инцидента рейс задержался на несколько часов. Представители авиакомпании принесли туристам извинения за доставленные неудобства.