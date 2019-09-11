Ср, 11.09.2019
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Видео: стая диких гусей залетела в двигатель самолета и сорвала рейс

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Christoph Hardt/imago/Future Image/Scanpix

Самолет бюджетной канадской авиакомпании Swoop совершил аварийную посадку из-за стаи диких гусей, которые попали в двигатель во время полета, передает Lenta.ru со ссылкой на News Vancouver.

Лайнер Boeing-737 вылетел из аэропорта города Абботсфорд, Канада, и направлялся в Эдмонтон. Спустя несколько минут полета в двигатель воздушного судна засосало несколько птиц, и пилотам пришлось разворачивать лайнер в аэропорт вылета.

Как видно на ролике, опубликованном одной из пассажирок в Twitter, после столкновения с гусями из-под правого крыла самолета вырывались вспышки пламени.

В итоге пилотам удалось успешно посадить самолет, а все пассажиры были эвакуированы без происшествий. Из-за инцидента рейс задержался на несколько часов. Представители авиакомпании принесли туристам извинения за доставленные неудобства.

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