Видео: стая диких гусей залетела в двигатель самолета и сорвала рейс

Самолет бюджетной канадской авиакомпании Swoop совершил аварийную посадку из-за стаи диких гусей, которые попали в двигатель во время полета, передает Lenta.ru со ссылкой на News Vancouver.
Лайнер Boeing-737 вылетел из аэропорта города Абботсфорд, Канада, и направлялся в Эдмонтон. Спустя несколько минут полета в двигатель воздушного судна засосало несколько птиц, и пилотам пришлось разворачивать лайнер в аэропорт вылета.
Как видно на ролике, опубликованном одной из пассажирок в Twitter, после столкновения с гусями из-под правого крыла самолета вырывались вспышки пламени.
В итоге пилотам удалось успешно посадить самолет, а все пассажиры были эвакуированы без происшествий. Из-за инцидента рейс задержался на несколько часов. Представители авиакомпании принесли туристам извинения за доставленные неудобства.
“I started seeing flames coming out of the right engine.” Passengers describe the terrifying moments before the plane they were on made an emergency landing in #Abbotsford. https://t.co/VCYOvhiuAh pic.twitter.com/hxto3cY2Rg— Allison Hurst (@AllisonM_Hurst) 11 сентября 2019 г.